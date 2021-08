Si l'actuelle et cinquième génération de Renault Clio bat son plein, la firme au Losange planche déjà depuis plusieurs mois sur sa remplaçante, une remplaçante qui ne devrait pas arriver avant quatre ou cinq ans. Mais avant de découvrir cette sixième génération, la cinquième a encore de beaux jours devant elle, avec l'arrivée notamment de la version hybride et un restylage qui pourrait se profiler d'ici un ou deux ans.

Comme vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, Renault est partenaire de l’école de design Strate, dont les campus sont installés à Sèvres (Hauts-de-Seine) et Lyon (Rhône). Trois étudiants de cette école ont pu, avec le parrainage du Technocentre et sous la supervision de Marco Brunori, designer extérieur pour Renault, imaginé en quatre mois ce à quoi pourrait ressembler la Renault Clio de sixième génération si elle devenait électrique. Ces illustrations sont signées Guillaume Mazerolle, Titouan Lemarchand et César Barreau.

Comme vous pouvez le constater sur les visuels, nos trois protagonistes se sont inspirés du design des futures Renault, un design qui devrait évoluer avec la présentation de la nouvelle génération de Renault Mégane en septembre prochain. Ainsi, on y aperçoit une signature lumineuse inspirée du concept-car Mégane eVision, le logo de la marque rétroéclairé, tandis que nos jeunes designers se sont même inspirés de la fameuse Renault Clio V6 avec ses ailes larges et la présence d'un becquet.

Les porte-à-faux courts et l'empattement long du modèle imaginé trahissent les dessous de l'engin, les étudiants ayant imaginé bien évidemment une version 100 % électrique pour cette future Clio. L'habitacle entièrement vitré donne certainement une impression d'espace à l'intérieur, mais il y a peu de chance de voir ce genre d'intérieur sur un modèle de série pour d'évidentes raisons de sécurité.

Néanmoins, ces travaux ne devraient pas rester sans suite, et même si la Renault Clio de sixième génération sera sans doute plus consensuelle, les équipes de Gilles Vidal, le nouveau patron du style chez Renault, devraient sans doute piocher quelques bonnes idées issues de cette étude de style intéressante.