Malgré la présence d'un seul et unique modèle au sein de son catalogue, Bugatti parvient toujours à créer l'actualité. Entre de multiples déclinaisons de sa Chiron, des projets ambitieux pour l'avenir ou encore un changement de mains en juillet dernier, l'actualité autour de la firme de Molsheim n'a jamais été aussi riche.

Aujourd'hui, Bugatti nous présente un nouveau showroom qui vient d'être inauguré du côté de Singapour, avec le groupe Wearnes, fondé en 1906 et aujourd'hui reconnu dans le petit monde de l'automobile de luxe. En plus du showroom, l'établissement intègre d'un atelier dédié avec deux techniciens experts formés par la marque. Et comme dans tous les ateliers Bugatti, ces deux techniciens peuvent "se déplacer à tout moment et dans toute la région, de l'Asie-Pacifique à la Nouvelle-Zélande en passant par la Corée du Sud ou encore l'Australie", précise Bugatti.

Comme vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, Singapour est l'un des pôles financiers majeurs dans le monde. "L'économie résiliente de Singapour a généré un nombre sans précédent de personnes très fortunées et fait l'envie du monde entier", explique Konstantinos Psarris, le directeur régional Moyen-Orient et Asie chez Bugatti. "C'est le moment et l'endroit parfait pour permettre à Bugatti de s'installer en Asie du Sud-Est afin de répondre aux besoins et aux désirs de nos clients, de plus en plus nombreux sur ce continent. Nous avons hâte de collaborer avec Wearnes qui possède une connaissance et une expérience inégalées du marché local."

"Notre entreprise a vécu de nombreux moments forts avant de devenir le leader du secteur automobile en Asie du Sud-Est" a indiqué Victor Kwan, le directeur général de la division luxe chez Wearnes. "L'installation de Bugatti à Singapour restera assurément gravée dans notre histoire. C'est un honneur d'avoir été choisi comme partenaire d'une marque aussi prestigieuse."

L'espace est localisé près des jardins botaniques de la ville, et nous y retrouvons la nouvelle identité visuelle de la marque. Ce showroom pourra accueillir les clients pour profiter de visites privées. L'établissement s'appuie sur des technologies numériques de pointe, des catalogues soft touch et des échantillons de cuir et de couleurs pour permettre aux clients d'imaginer leur future voiture, tout en découvrant l'histoire de la marque française à travers des expositions ou encore des œuvres d'art spécialement sélectionnées.