Kia Sportage (2022)

Le marché européen est particulier à plus d'un titre, notamment face aux marchés asiatiques et américains encore assez conservateurs, avec des voitures aux gabarits conséquents et aux motorisations que le législateur européen pourrait qualifier de "politiquement incorrectes". De ce fait, cela nous donne parfois des voitures différentes en Europe par rapport à ce qui est proposé dans d'autres régions du monde.

C'est le cas par exemple de la cinquième génération du Kia Sportage. Ce modèle, vous l'avez peut-être déjà vu au mois de juin dernier, puisqu'il s'agissait de la version internationale et non destinée à l'Europe. Le 1er septembre prochain, nous découvrirons donc la version qui nous est réservée. Et en guise de mise en bouche, Kia nous livre quelques croquis de son futur best-seller.

En mettant en parallèle ces images avec les photos du nouveau Sportage dans sa version mondiale, vous remarquerez sans doute quelques similitudes esthétiques. En effet, nous retrouverons globalement les mêmes traits, avec une calandre façon Tiger Nose et encadrée par des feux en forme de boomrang qui auront le droit à la technologie Matrix LED.

Si l'avant ne devrait pas bouger d'un pouce, la silhouette présentée sous la forme de sketch suggère que le Sportage à la sauce européenne sera probablement un peu plus compacte que le modèle présenté en Corée en juin dernier. Kia a d'ailleurs confirmé que les deux modèles auront des longueurs différentes, le "notre" devrait se rapprocher des 4,50 mètres, comme la quatrième génération. Les plus observateurs auront peut-être remarqué la présence d'une lunette arrière plus inclinée, tandis que les optiques devraient être similaires à la version internationale.

La version définitive sera donc présentée d'ici quelques jours. Elle s'exposera ensuite au Salon de Munich qui se tiendra du 7 au 12 septembre prochain. Nous en saurons un peu plus notamment sur les motorisations qui équiperont ce Sportage européen. Les tarifs seront révélés ultérieurement.