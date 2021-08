Le Verband der Automobilindustrie (VDA) a dû faire face à de nombreux obstacles avec son Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), autrement dit le salon de l'automobile de Francfort. L'année dernière encore, l'organisateur a dû déplacer le salon de l'automobile de Francfort, la ville où il se tenait depuis (presque) 70 ans. L'IAA se tiendra désormais à Munich, du 7 au 12 septembre 2021.

Si l'on se réjouit du retour d'un grand salon automobile, tous les événements ayant été perturbés ces deux dernières années par la pandémie, cependant, il semble que les choses ne soient pas si simples. Selon un rapport d'Automotive News Europe, les militants pour le climat envisagent de perturber le salon cette année, avec un slogan : #blockIAA - déresponsabiliser les constructeurs automobiles, protéger le climat.

Malgré les efforts de l'IAA pour élargir le champ d'action de l'événement aux formes de mobilité individuelle, les militants ne sont pas impressionnés. Un groupe de protestation appelé "Sand in the gears" ("Du sable dans les engrenages") a déclaré à Automotive News Europe : "En septembre, nous nous opposons à la folie destructrice de l'automobile".

Dans une déclaration envoyée au média, le porte-parole a ajouté que "ni d'un point de vue social ni d'un point de vue écologique, les voitures électriques ne sont une solution."

"Nous nous dirigeons de manière incontrôlée vers une catastrophe climatique. Malgré cela, l'Allemagne continue d'appuyer sur l'accélérateur : des voitures toujours plus grandes et plus grosses encombrent nos routes, emportent l'air que nous respirons et réchauffent le climat", a déclaré le porte-parole.

Selon Automotive News Europe, ces manifestants sont également ceux qui ont bloqué l'entrée principale de l'IAA de Francfort en 2019.

Avant ce rapport, la société organisatrice de l'événement VDA a été contrainte de réduire l'IAA cette année en raison de la pandémie en cours. Les organisateurs ont également dû réduire le salon de l'automobile en raison d'un certain nombre de grands constructeurs qui n'y participeront pas, à savoir Toyota, Opel, Peugeot et Fiat.