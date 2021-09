Parfois, conduire peut être l'activité la plus stressante de la journée. Tous ceux qui sont confrontés quotidiennement à la circulation urbaine ou aux embouteillages le savent très bien. Et pourtant, à l'avenir, la voiture sera peut-être notre alliée pour combattre le stress.

Ford a dévoilé un concept-car qui promet d'améliorer la concentration et le bien-être des conducteurs. Ce prototype est basé sur un Ford Kuga et constitue un véritable laboratoire pour expérimenter des solutions qui pourraient également se retrouver au sein des futurs modèles de la gamme. L'objectif est d'étudier les technologies et les fonctions qui pourraient améliorer le bien-être des passagers au quotidien.

Concrètement, Ford a proposé plusieurs idées. Parmi celles-ci, figure la fonction "Unlock Purge", qui peut aussi être activée via une application, et qui permet d'apporter une bouffée d'air pur et frais dans l'habitacle, via la climatisation, avant que le conducteur n'entre dans le véhicule.

Le filtre à air spécifique, quant à lui, élimine la poussière, les allergènes et le smog (une brume brunâtre épaisse, provenant d'un mélange de polluants atmosphériques, qui limite la visibilité dans l’atmosphère), tandis que les diodes électroluminescentes à ultraviolets bloquent la reproduction des virus et des germes sur toutes les surfaces, y compris les smartphones.

Le siège du conducteur, fabriqué avec des éléments spécifiques, est composé de matériaux durables et de couleurs naturelles. Il est également doté de quatre mécanismes permettant de stimuler et de fournir un retour d'information sur la respiration et le rythme cardiaque du conducteur.

Le système Hi-Fi participe également au bien-être à bord, avec un égaliseur sur plusieurs niveaux qui varie en fonction de l'humeur, tandis que des haut-parleurs sont intégrés aux appuis-tête pour une immersion au meilleur niveau. Il existe également des playlists spéciales reproduisant le son de la mer ou de la nature afin de faire diminuer, autant que faire se peut, le stress des embouteillages. Lors d'arrêts prolongés, la fonction Powernap entre en jeu. Vous pouvez ainsi incliner le siège et écouter des musiques relaxantes pour vous endormir plus facilement.

Enfin, et aussi étonnant que cela puisse paraître dans un véhicule, il y a aussi de la place pour faire du yoga. La voiture est équipée d'un guide interactif qui explique comme réaliser quelques petits exercices physiques ou de courtes séances de méditation à effectuer lorsque la voiture est à l'arrêt.

Selon Ford, ces mesures peuvent également améliorer l'empathie envers les autres usagers de la route, rendant ainsi les trajets plus sûrs et plus agréables pour tous. "À travers ce concept, nous cherchons à créer des expériences qui alimentent une plus grande prise de conscience. Grâce à des caractéristiques uniques et à des technologies intégrées, Ford offre aux conducteurs et aux passagers de nouvelles façons d'être attentifs lorsqu'ils sont dans un véhicule", précise Mark Higbie, consultant pour Ford. Le Mindfulness Concept, c'est son nom, est exposé au salon IAA Mobility de Munich du 6 au 12 septembre.