Si vous aimez les voitures décalées mais que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser une fortune, nous avons une alternative beaucoup plus abordable, plus rare et plus pratique. Bien sûr, elle n'a pas les performances d'une supercar, mais elle est certainement rare.

Il s'agit d'une Peugeot 505 à double cabine ou, plus précisément, d'un prototype de ce véhicule. Il était destiné à être produit en série dans les années 1980, lorsque la société française Gruau a construit six prototypes à des fins d'essai. Le projet de l'entreprise était que ce véhicule reçoive le titre de véhicule utilitaire et de bénéficier de taxes moins élevées partout en Europe. La demande a été rejetée, ce véhicule ne pouvait pas être un VUL et Gruau a été contraint d'annuler son projet.

Galerie: Peugeot 505 pick-up (1985)

5 Photos

Conçu pour combiner les avantages d'une berline et d'un véhicule utilitaire, ce véhicule a été récemment restauré pour retrouver sa gloire d'antan et est maintenant à vendre. Il a été immatriculé pour la première fois pour un usage public en tant que break ordinaire le 21 février 1985, en France. Au cours du processus de restauration approfondie de cet été, le pick-up a reçu une nouvelle peinture, une nouvelle sellerie et un moteur entièrement révisé.

En parlant du moteur, c'est un bloc diesel de 2,5 litres, mais nous ne savons pas s'il est atmosphérique ou turbocompressé. Pour mémoire, le 2.5 diesel avait trois versions différentes (NA, turbo, et turbo+intercooler) avec une puissance allant de 75 chevaux à 110 chevaux. La puissance est transmise aux roues avant par une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports. A noter également que la 505 avait l'option d'un moteur V6 2,8 litres, également utilisé dans la DeLorean DMC-12.

Pour en revenir à ce prototype, il passera sous le marteau dans le courant du mois lors de la vente des Aguttes en France. Selon la société qui le commercialise, il devrait être vendu entre 20 000 et 30 000 euros. Y a-t-il des preneurs ?