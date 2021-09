Il semblerait que Bugatti aime prêter son image à différentes marques impliquées dans des secteurs divers et variés. Après le billard, le constructeur français du groupe Volkswagen signe un partenariat avec Gillette pour créer un rasoir d'exception.

Ce rasoir ne va pas plus vite qu'un autre, mais il promet de "rendre chaque rasage exceptionnel". Si vous savez ce que cela signifie, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, car pour nous, un rasage reste un rasage quel que soit le rasoir...

"Nous sommes ravis de travailler avec Bugatti, une marque connue dans le monde entier pour ses voitures de pointe. Cette collaboration s'ancre dans notre passion commune pour la qualité et des performances capables de redéfinir un secteur", a déclaré Gary Coombe, directeur de P&G Grooming. "Tout comme chaque Bugatti incarne une expérience de conduite sans pareille, ce rasoir ultra précis a été développé pour créer une expérience de rasage à domicile la plus luxueuse possible."