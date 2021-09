Posséder une collection de voitures fait partie des rêves de nombreux amateurs de voitures. Mais encore faut-il pouvoir les stocker. Et même quand on vit dans une maison, il est bien souvent difficile de faire rentrer plus d'une auto dans le garage. Alors pour ne pas que le reste de la collection reste dehors, il faut ajouter de l'espace.

La construction d'un bâtiment séparé est possible, mais elle est également coûteuse. Alors il existe des moyens plus créatifs d'utiliser l'espace du garage, et c'est ce qu'a fait un propriétaire en transformant son garage pour trois voitures... en un garage pour sept voitures.

Le garage appartient à Chris Hullinger, du Texas, et ressemble à première vue à une pièce de puzzle élaborée. Pourtant, il s'agit d'une installation bien plus simple que cela. Le garage pour trois voitures est équipé de deux ascenseurs, un à chaque extrémité, permettant de stocker en hauteur. En l'occurrence, deux Dodge Viper. En dessous, on trouve une Tesla Model X et un nouveau Toyota RAV4. Cela représente plus de la moitié de la capacité du garage.

Galerie: 7 voitures dans un garage de 3 places

10 Photos

Entre les deux ponts élévateurs, on trouve trois autres Viper, rien que ça. Pour les faire entrer, Hullinger a dû en placer deux sur roulettes. Cela lui a permis de les déplacer pour que la dernière Dodge Viper puisse prendre place dans le garage entre les deux. C'est un espace assez exigu, mais qui peut facilement accueillir les sept véhicules. Le fait de pouvoir ouvrir complètement les portes du garage alors que deux Viper sont sur les chariots élévateurs est également impressionnant, car la plupart des garages n'ont pas l'espace disponible au plafond pour permettre cela.

La solution élaborée de Hullinger pour créer un garage pour sept voitures à partir de son espace pour trois voitures est admirable, mais elle ne semble pas pouvoir contenir tous ses véhicules. Il semblerait qu'il manque une Chevrolet Bolt, absente des photos du garage, mais le stockage des sept voitures dans le garage permet au moins de libérer l'allée de la maison.