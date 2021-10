Lors de l'achat d'une nouvelle voiture, de nombreux clients semblent louer un véritable culte aux dernières technologies que leur véhicule embarque. Mais avons-nous vraiment besoin de toute cette technologie ? Et est-ce que tous les clients utilisent vraiment tous ces systèmes embarqués ?

Une étude vient de démontrer qu'au cours des trois premiers mois d'utilisation, la plupart des clients n'utilisent pas du tout ces technologies. C'est le résultat d'un récent sondage réalisé aux États-Unis par la société J.D. Power, sur la base d'une enquête auprès de 110 827 propriétaires de véhicules neufs interrogés 90 jours après l'achat de leur voiture.

Des résultats surprenants

L'étude a révélé que plus d'un tiers des technologies embarquées présentes au sein de ces nouvelles voitures sont utilisées par moins de la moitié des propriétaires au cours des 90 premiers jours suivant l'achat de leur véhicule. 61 % des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais utilisé de systèmes embarqués et 51 % d'entre elles ne ressentent pas le besoin de les utiliser.

Parmi les technologies les plus plébiscitées, les caméras de recul, les radars de stationnement et les alertes d'angles morts se sont avérés être les technologies les plus populaires auprès des propriétaires de nouveaux modèles. Les propriétaires de voitures électriques apprécient également les systèmes de conduite à une seule pédale, avec un freinage régénératif convaincant.

En revanche, les systèmes dotés de commandes gestuelles, par exemple, présentent des problèmes selon les propriétaires, dans près de quatre voitures neuves sur dix. Les clients n'apprécient pas également les commandes vocales, parfois assez imprécises.

Hyundai en tête sur tous les segments

Tesla a obtenu le score le plus élevé de cette étude, avec une valeur de 668 points sur les 1000 disponibles sur la base de l'indice d'innovation, mais le résultat n'a pas été certifié, car le constructeur n'a pas autorisé les propriétaires de ses modèles à être interrogés dans 15 États des États-Unis.

La Hyundai Genesis remporte la première place dans la catégorie des modèles haut de gamme avec un score de 634, suivie de Cadillac avec 551, Volvo avec 550, BMW avec 545 et Mercedes-Benz avec 523.

Hyundai a été plébiscité également chez les généralistes avec un score de 519, ce qui place le constructeur devant son homologue coréen, Kia, avec 510 points, puis viennent ensuite Nissan avec 502 points, Subaru avec 499 points et GMC avec un score de 498.