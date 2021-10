Dire que BMW n'a jamais fabriqué de pick-up serait un mensonge. En fait, le constructeur automobile a construit deux M3 pick-up - le pick-up M3 E30 et le pick-up M3 E92 - tous deux présentés lors de la célébration du 30e anniversaire de la M3 en 2016. Cependant, les deux pick-up M3 n'ont jamais été vendus aux clients.

Mais cela n'a pas empêché les fans de BMW de prendre les choses en main. Nous avons déjà vu un pick-up Série 3 E46 faire une apparition inhabituelle au Nurburgring, maintenant, c'est au tour d'un pick-up Série 3 E36 d'être sous les feux des projecteurs, avec l'aimable autorisation de Grind Hard Plumbing Co.

Galerie: BMW M3 Concepts

115 Photos

Les gars de Grind Hard Plumbing Co ont acheté une BMW Série 3 E36 à 150 dollars. Elle était dans un état délabrée, avec cinq panneaux de carrosserie de couleurs différentes et un embrayage HS. La première chose qu'ils ont faite a été de découper la moitié arrière du coupé puis de renforcer le cadre avec un arceau. Ils ont ensuite soulevé la voiture d'environ cinq centimètres, ce qui leur a permis de monter des roues de rallye et des pneus adaptés au tout-terrain.

Ensuite, ils ont trouvé un turbo sur eBay et l'ont installé avant de peindre la voiture en blanc. Dans la vidéo ci-dessus, ils ont terminé leur projet en réparant la suspension, afin que le pick-up soit prêt à affronter le pire. Et bien sûr, ils ont également ajouté des harnais et des sièges de course.

La BMW Série 3 E36 est une Bimmer relativement cool et facile à régler et à manipuler, mais nous n'avions jamais pensé qu'elle pouvait être convertie en un pick-up. C'est une conversion cool, et alors que certains pourraient dire que c'est un sacrilège, nous ne sommes pas d'accord tant que ces gens ne font de mal à personne.

De plus, n'est-ce pas exaltant de voir ces grands enfants s'amuser ? Faites-nous part de vos impressions ci-dessous.