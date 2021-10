Le nouveau Range Rover est presque prêt pour son lancement le 26 octobre prochaine. Pour entamer sa campagne de communication autour de son nouveau produit phare, Land Rover a publié les premiers teasers de son SUV haut de gamme, qui s'apprête à faire peau neuve après neuf ans de bons et loyaux services, et un léger restylage intervenu en 2017.

Un Range Rover encore plus luxueux ?

Les photos publiées sont encore floues et ne permettent pas de distinguer parfaitement les nouvelles courbes de ce nouveau Range Rover. Néanmoins, le modèle conservera globalement les lignes et la philosophie du modèle sortant. Mais ne vous y méprenez pas, car Land Rover promet une nouvelle génération plus innovante qu'il n'y paraît.

Outre le "nouveau" style et les nouvelles technologies embarquées, le nouveau Range Rover pourrait se rapprocher des Bentley Bentayga et autres Rolls-Royce Cullinan en matière de luxe et, logiquement, aussi termes de prix. Le nouveau design inauguré par le Range Rover devrait introduire de nouveaux codes esthétiques chez Land Rover, des codes que nous retrouverons sur le futur Range Rover Sport et le Velar. L'Evoque, récemment revu, devrait conserver son propre style.

L'électrification au cœur du projet

Pendant les essais des prototypes, le Range Rover a été immortalisé avec un autocollant jaune pour identifier la présence d'un groupe motopropulseur hybride sous son capot. Le véhicule devrait donc être équipé d'une nouvelle variante P400e avec une puissance revue et une autonomie 100 % électrique plus importante.

La gamme devrait également inclure une version essence avec un moteur V8 4,4 litres bi-turbo issu de chez BMW. Le premier Range Rover électrique pourrait faire ses débuts en 2024.

Cette nouvelle génération devrait être basée sur la plateforme MLA développée spécifiquement pour une série de modèles électrifiés. Naturellement, quelle que soit la source d'énergie, ce Range Rover confirmera ses capacités de tout-terrain avec une évolution plus que probable du mode "Terrain Response".

Le rendez-vous est donc pris à 21h45 le 26 octobre prochain sur la chaîne YouTube de Land Rover pour la présentation officielle du modèle. Dans le même temps, Land Rover ouvrira les précommandes en ligne.