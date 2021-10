Les résultats des ventes des véhicules neufs du mois de septembre 2021 en Europe viennent de tomber. La Renault Clio a été détrônée, non pas par la Peugeot 208 ou la Dacia Sandero, mais par un tout autre modèle étranger.

Le plus étonnant est que ce modèle ne carbure ni à l'essence ni au diesel, mais il est 100 % électrique ! En effet, pour la première fois, une voiture purement électrique domine les ventes européennes. La Tesla Model 3 porte enfin la couronne tant convoitée par les constructeurs, puisque la berline électrique d'Elon Musk s'est écoulée à 24 591 exemplaires, contre 18 264 unités pour la plus célèbre des Françaises, la Renault Clio.

Les données de Jato Dynamics montrent que les ventes de la Tesla Model 3 ont augmenté par rapport au mois de septembre 2020. Elles sont en hausse de 58 %, alors que la Clio a vu ses ventes reculer de 23 %. En troisième position, on retrouve la Dacia Sandero suivie de la Golf et de la Fiat 500.

La Tesla Model 3 peut savourer son succès, à l'heure où les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 25 % à 964 800 unités en septembre 2021 notamment à cause de la pénurie des puces qui paralyse l'industrie automobile. "Les concessionnaires continuent de rencontrer des problèmes avec la disponibilité de nouvelles voitures en raison de la pénurie de puces. En conséquence, ne voulant pas attendre plus d'un an pour une nouvelle voiture, de nombreux consommateurs se sont tournés vers le marché des voitures d'occasion", a commenté Felipe Munoz, analyste mondial chez JATO Dynamics.

Les voitures carburant au diesel, qui étaient autrefois les chouchoutes des clients européens, ont vu leur popularité décroître de manière spectaculaire. Les immatriculations de diesels ont chuté de 51 %, à 167 000 unités, tandis que les véhicules à faibles émissions ont affiché une croissance mensuelle de 44 %, à 221 500 unités. L'analyste de Jato Dynamics précisant que la pénurie de semi-conducteurs a aussi profité aux voitures électriques.

Grâce à ses excellents résultats, Tesla est en tête sur le marché des véhicules électriques avec une part de 24 %. Il fait mieux que le groupe Volkswagen (22 %), Stellantis (13 %) et Hyundai-Kia (11 %). Tesla a même vendu plus de véhicules neufs que Nissan, Fiat et Seat.

Classement des véhicules les plus vendus en Europe en septembre 2021