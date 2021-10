Il est plus que certains que des voitures comme la Toyota GR 86 tomberont entre les mains des préparateurs automobiles. Les pièces d'origine ne sont donc pas toujours utiles, surtout si elles sont coûteuses, puisqu'elles seront rapidement remplacées par des ateliers de préparation par des éléments plus performants. Cela rend le choix du modèle haut de gamme inutile, si le but de l'acheteur de la voiture est de la modifier.

C'est dans cette perspective que Toyota commercialise une version ultra basique de sa petite sportive. Il s'agit de la RC et, comme vous pouvez le voir, cette version de la GR 86 est équipée de jantes en tôle. À quel point ce modèle est-il dépouillé ? Regardons-le de plus près.

En dehors des jantes, il est presque impossible de distinguer le modèle RC du reste de la gamme. Même le modèle de base est équipé de phares Bi-LED et de coques de rétroviseurs en noir brillant. Il peut même être commandé avec une peinture métallisée si l'acheteur le souhaite.

Galerie: Toyota GR86 - Entrée de gamme Japon

4 Photos

L'intérieur de la GR 86 RC n'est pas non plus trop dépouillé. Certes, il y a une plaque vierge à l'endroit où le système audio est censé se trouver, mais cet habitacle est assez proche des niveaux de finition supérieurs. En revanche, elle ne bénéficie pas des sièges en cuir ou du thème bicolore. Nous doutons que les acheteurs soient gênés par cela. En revanche, il y a la climatisation automatique.

Dans l'ensemble, c'est un modèle de base qui est étonnamment bien équipé. Toyota a supprimé ou remplacé les éléments qui seront sûrement modifiés par les fabricants de pièces détachées, et a conservé les éléments de confort. A noter que cette GR86 ne semble pas disposer du régulateur de vitesse. Avec un prix de base de 2 799 000 yens (taxes comprises), la Toyota GR86 RC coûte environ 21 300 € au taux de change actuel. La Toyota GR 86 arrivera en France, mais son prix n'a pas encore été dévoilé.