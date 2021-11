Voir une Ferrari avec long empattement est un spectacle rare. Cependant, dans le monde fou des limousines, tout peut arriver. Un étrange (et peut-être introuvable) exemplaire de la Ferrari 400 transformée en "limousine" a été vendu aux enchères chez un concessionnaire de l'Illinois. Le prix ? 20 000 dollars (environ 17 000 euros).

Une “limo” avec un V12

Pour beaucoup, acheter une Ferrari pour le prix d'une compacte peut être une bonne affaire. Cependant, un modèle aussi inhabituel risque de déplaire à de nombreux puristes.

La limousine est une 400i, dont un peu plus de 1200 exemplaires ont été produits entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Décrite par Enzo Ferrari comme "une granturismo en tenue de soirée", la 400 était à l'origine une voiture de sport 2+2 aux lignes élégantes et dotée d'une bonne réserve de puissance grâce aux 340 ch du moteur V12 de 4,8 L.

Bien entendu, la voiture n'a pas quitté l'usine avec cette carrosserie, elle a été transformée au fil des ans. Pourtant, la qualité générale ressemble à celle d'un modèle de production.

Une pièce de collection dans tous les sens du terme

Avant de participer à la vente aux enchères, la Ferrari a été remise à neuf pour éliminer toute trace de rouille et lui redonner sa gloire d'antan. L'intérieur a été restauré avec du cuir et des panneaux neufs et peut accueillir six personnes. En outre, des écrans rétractables ont été ajoutés pour les passagers arrière et le logo du Cheval Cabré sur les appui-têtes.

Toutefois, comme nous l'avons mentionné, malgré son excellent état, la 400 a été vendue à un prix d'occasion très proche de celui d'une Fiat 500 neuve. Après tout, il est difficile d'imaginer une utilisation quotidienne d'une telle voiture, mais il y a ceux qui peuvent se vanter de posséder une Ferrari vraiment unique.