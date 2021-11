Il y a environ un an, Porsche a pris les amateurs de voitures par surprise en dévoilant de nombreux concepts qui avaient été gardés secrets pendant un certain temps. D'une interprétation Safari de la 911 et du Macan jusqu'à un minivan électrique, la gamme était étonnante. Mais la plus intéressante de toutes était peut-être celle-ci : la 919 Street.

Conçue comme la version routière de la victorieuse voiture de course LMP1, cette hypercar électrifiée a été imaginée en 2017 à partir de la même configuration hybride de 900 chevaux que la 919 réservée à la piste. La YouTubeuse Supercar Blondie a eu la chance de passer un peu de temps avec elle après que Porsche ait expédié la machine unique d'Allemagne jusqu'à Dubaï, juste pour cette vidéo.

Galerie: Porsche 919 maquette

13 Photos

Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une voiture en soi. Il s'agit d'un modèle d'argile grandeur nature, car le projet a été abandonné et aucune version de production n'est prévue pour succéder à la 918 Spyder. Une nouvelle hypercar de Porsche n'arrivera pas avant 2025, ce qui est dommage, car la 919 Street aurait été un véritable succès. Bien sûr, une voiture ne se résume pas à son design, et nous sommes certains que les gens de Stuttgart avaient de bonnes raisons de ne pas poursuivre le projet.

L'adaptation du groupe motopropulseur hybride pour une voiture de route aurait probablement nécessité une tonne de travail, compte tenu des réglementations sur les émissions et des problèmes de fiabilité. Il suffit de demander à Mercedes-AMG les nombreux obstacles qu'il a dû surmonter pour mettre le moteur de Formule 1 de la voiture de Lewis Hamilton dans l'hypercar One. Il faut 45 minutes pour allumer le moteur LMP1, ce qui n'est évidemment pas idéal pour une voiture de route.

Nous sommes certains que les fabricants de la Carrera GT et de la 959 feront en sorte que l'attente vaille la peine. Par rapport à la 918 Spyder, nous nous attendons à une électrification encore plus poussée, et nous ne serions pas trop surpris que le moteur à combustion interne soit entièrement abandonné, étant donné la volonté de Porsche de promouvoir les véhicules électriques.