L'actualité autour de la saga James Bond bat son plein, avec notamment l'arrivée en salle du dernier opus : "Mourir peut attendre". L'occasion pour nous de mettre en lumière les véhicules du film et les voitures historiques qui ont marqué l'histoire de James Bond. C'est aussi le bon moment pour les collectionneurs de compléter leur collection, et pour les plus fortunés d'entre eux, un modèle pourrait particulièrement les intéresser.

Ce véhicule a participé au tournage de "Spectre", le 24ème volet de la saga, et il s'agit d'un châssis de Land Rover Defender SVX Spectre. Le tout-terrain britannique, largement revu pour le film, sera proposé lors d'une vente aux enchères organisée par Silverstone Auctions qui aura lieu du 12 au 14 novembre, à Birmingham, dans le cadre de l'édition 2021 du NEC Classic Motor Show.

Ce Land Rover Defender SVX a été préparé par Bowler Motorsport à la demande de Jaguar Land Rover SVO pour le film "Spectre". Au Total, Bowler Motorsport a fait assembler dix châssis comme celui-ci, autour du modèle Defender crew-cab 110 habillé d'une livrée "Santorini Black".

La puissance est ainsi passée de 120 à 185 chevaux, la voiture est chaussée de pneumatiques de 37 pouces, un arceau de sécurité a également été ajouté, tandis que des amortisseurs Bilstein empruntés à l'univers du Rallye couronnent le tout. Nous retrouvons également une galerie de toit, des feux additionnels, des sièges Recaro avec harnais, ou encore un treuil pour se sortir des situations les plus périlleuses.

Ce véhicule a été utilisé lors de véritables courses-poursuites dans la neige, où la production a dû avoir recours à sept châssis pour ces scènes d'action. Le châssis en vente est un peu particulier, puisqu'il a été l'acteur de l'une des scènes les plus spectaculaires du film. C'est ce modèle qui est percuté et envoyé en tonneaux par l'avion sans ailes de James Bond, lors d'une course en haute montagne, au cours de laquelle l'avion en question fini par traverser une grange.

Si la plupart des châssis utilisés ont été détruits, celui-ci a été envoyé à la suite du tournage chez Bowler Motorsport afin d'y être intégralement restauré pour un montant de 46 000 livres, soit environ 54 000 euros. Ce modèle est maintenant disponible à la vente avec seulement 35 petits miles au compteur (environ 56 kilomètres).