La fin justifie-t-elle les moyens ? Non, nous ne vous demanderons pas de disserter sur ce poncif, déjà parce que nous en serions bien incapable, et parce que cette vidéo apporte déjà un élément de réponse. On y voit un conducteur de SUV qui, pour obtenir une place de parking rapidement, accélère pour s'y glisser.

En soi, rien de bien anormal. Si ce n'est que la volonté de ce conducteur de prendre cette place était si forte, qu'il s'y est engouffré au "pare-choc et au hayon" d'une autre voiture qui avait déjà débuté sa marche arrière pour s'y garer. Et ça ne s'arrête pas là !

En effet, dans sa tentative machiavélique de piquer la place, le conducteur de ce qui semble être un Nissan Kicks accélère pour voler la place convoitée par la Toyota Prius, et ne s'arrête pas temps, fonçant dans un mur ou dans la voiture devant...

Cette vidéo brève mais très divertissante nous vient de Reddit. On ne sait pas exactement où la scène s'est déroulée, mais il semblerait que la vidéo vienne de Singapour. L'horodatage de la vidéo indique qu'il s'agit du 29 octobre.

Si le clip paraît assez simple à première vue, presque manichéenne avec un gentil qui cherche à faire un créneau, et un méchant qui s'empresse de lui piquer sa place, peut-être y-a-t-il en fait plusieurs interprétations... À regarder ces images de surveillance plusieurs fois, on peut en fait se demander s'il ne s'agit pas seulement d'une confusion de pédales. Et pas seulement au moment d'heurter le mur, mais peut-être même avant !

À la lumière de cette autre hypothèse, l'interprétation qu'on peut faire de la vidéo est toute autre. En effet la Nissan ralentit clairement à l'approche du sommet de la rampe, comme si elle relâchait l'accélérateur, et il y a de fortes chances qu'elle ait vu la Toyota avant d'arriver en haut. Pourquoi alors mettre un coup d'accélérateur pour piquer la place ? De plus, il semble que la Nissan heurte la Toyota alors qu'elle passe en trombe.

Peut-être sommes-nous naïfs, mais gardons foi en l'humanité, et il se pourrait qu'au lieu de mettre le pied sur le frein pour arrêter définitivement la voiture et laisser la Prius faire sa manoeuvre, le conducteur de la Kicks se soit emmêlé les pédales, c'est le cas de le dire, et ait appuyé sur l'accélérateur plutôt que le frein ! Ce ne serait pas la première fois (ni la dernière) que ça arrive, et ça dédouanerait la "méchante" Nissan sur une éventuelle tentative machiavélique.

Quelle que soit la vraie raison, la vidéo se termine avec le conducteur de la Toyota qui regarde la Nissan, les mains sur les hanches, comme pour dire "le karma t'a rattrapé". Auquel cas, ce serait plutôt lui le "méchant" dans l'affaire, qu'en pensez-vous ?