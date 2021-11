Le Salon de l'auto de Los Angeles s'annonce chargé pour Porsche, puisque les personnes de Zuffenhausen présenteront plusieurs premières mondiales. La principale d'entre elles sera l'itération hardcore de la 718 Cayman, la GT4 RS axée sur la piste que nous espionnons depuis longtemps. En parlant de cela, la machine plus méchante a été vue en début de semaine sans aucun camouflage, avec un look très agressif, des ailes avant ventilées et un grand aileron arrière.

En plus d'amener sa Cayman GT4 RS, Porsche va également élargir la gamme de la Taycan avec l'ajout d'une "nouvelle variante incroyablement dynamique" qui se glissera entre la 4S et la Turbo. Un rapide coup d'œil à la famille de la 911 montre que la GTS est positionnée au-dessus de la 4S tout en restant en dessous de la Turbo, donc nous parions sur une Taycan GTS.

Vous voyez cette voiture cachée sous une couverture sur le côté gauche de l'image ? Il ne s'agit pas de la Taycan (GTS), mais plutôt d'un troisième style de carrosserie qui sera également dévoilé au Salon de Los Angeles. Porsche ne donne aucun détail, mais il nous semble assez évident qu'il s'agit d'une Taycan familiale à en juger par le toit allongé. Nous parions sur une Sport Turismo qui rejoindrait la robuste Cross Turismo en renonçant à l'habillage en plastique noir et à la suspension surélevée pour un break plus sportif.

Il existe des preuves à l'appui de nos hypothèses, puisque la Taycan GTS et la Sport Turismo (également en version GTS) ont fait surface plus tôt cette année. Lors de l'achat d'une nouvelle Porsche, un client a brièvement vu les deux modèles s'afficher sur l'écran d'ordinateur d'un vendeur. L'information a été publiée sur le TaycanForum, mais sans surprise, elle a été retirée peu après.

La 718 Cayman GT4 RS et les deux nouvelles Taycan partageront la vedette à Los Angeles avec la Panamera Platinum Edition récemment dévoilée. Le coup d'envoi de l'événement sera donné les 17 et 18 novembre avec les journées presse, le salon ouvrant ses portes au public un jour plus tard, jusqu'au 28 novembre. Porsche indique qu'il y aura un total de cinq premières, ce qui pourrait signifier que la cinquième est une Taycan Sport Turismo dans une version non GTS.