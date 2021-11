Il y a quelques mois, la Porsche Panamera a eu le droit à un léger restylage et en a profité pour accueillir une nouvelle variante plutôt pertinente à son catalogue, avec la Panamera 4S E-Hybrid, un modèle doté d'un V6 associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 460 chevaux. Une variante d'autant plus pertinente en France, puisqu'elle permet aux clients de s'affranchir du malus écologique.

Cette version caracole en tête des ventes en France, et c'est la gamme du dessous qui en pâtit, puisque les Panamera et Panamera 4 sont assujetties à un malus trop important, tandis que les clients ont délaissé la Panamera 4 E-Hybrid pour sa grande sœur plus puissante. Mais pour redorer un peu son "entrée de gamme", Porsche propose aujourd'hui une nouvelle série spéciale baptisée "Platinum Edition", avec des touches stylistiques en platine et une dotation de série enrichie.

L'intérêt de cette version, outre quelques touches plus élégantes, c'est sa dotation de série puisque ces modèles sont d'emblée équipés de la suspension pneumatique adaptative associée au système Porsche Active Suspension Management (PASM), des rétroviseurs extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique, des phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +), d'un toit panoramique, de l’assistance au stationnement avec caméra de recul et, sur les modèles hybrides, d'un chargeur embarqué en courant alternatif doté d’une capacité de 7,2 kW.

Esthétiquement, nous retrouvons des jantes de 21 pouces Exclusive Design Sport peintes en platine, des sorties d’échappement sport peintes en noir, le vitrage teinté, le contour des vitres latérales en noir (finition brillante) et des feux arrière Exclusive Design. Les entrées d’air latérales, le logo Porsche et la désignation du modèle à l’arrière et, sur les modèles hybrides, le monogramme "e-hybrid" sur le côté sont également en finition platine.

À l'intérieur, il y a aussi quelques changements avec des équipements habituellement en options désormais disponibles de série. Parmi la dotation de série, nous retrouvons le volant sport GT, la direction assistée Servotronic Plus, l'assistance de changement de voie, la fermeture assistée des portières, les sièges confort à l’avant à 14 positions de réglage avec pack mémoire, les sièges arrière chauffants, le système audio Bose, le pack intérieur en aluminium brossé noir et écusson Porsche sur les appuie-têtes.

Il y a aussi quelques inserts distinctifs, comme les baguettes de seuil de porte en aluminium brossé noir, ornées du monogramme Platinum Edition à l’avant. Tous les modèles Platinum Edition sont également dotés de série d’une horloge analogique sur la planche de bord.

En France, la Porsche Panamera 4 Platinum Edition est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 114 214 euros, et la Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition à partir de 127 223 euros. Le modèle sera présenté en première mondiale au Salon de Los Angeles le 17 novembre prochain. Les livraisons débuteront à partir de la fin du mois de janvier 2022.