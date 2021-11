En 2021, il n'est toujours pas possible de laisser son véhicule rouler de manière autonome. Quelques constructeurs automobiles comme Tesla s'y rapprochent, mais en Europe, la réglementation interdit aux fabricants de déployer cette technologie. Ainsi, le conducteur doit toujours être maître de son véhicule et garder le contrôle dans n'importe quelle situation.

Pourtant, certains veulent défier les règles. Se croyant peut-être plus malin que les autres, le conducteur de cette Peugeot 208 a joué... et il a perdu. Pour détourner le système de surveillance des mains sur le volant, il a eu une idée de "génie" et a placé une bouteille dans le creux du volant.

Il a alors activé le système d'aide à la conduite permettant à la voiture de suivre une voie d'autoroute, et s'est glissé sur côté passager. Il n'était pas seul puisqu'une autre personne - aussi maligne que lui - était assise sur la banquette arrière et a filmé toute la scène.

Comme vous pouvez le voir, la voiture tentait tant bien que mal de rester sur sa ligne avant de s'engager sur une voie de sortie. C'est à ce moment-là que la voiture a perdu les pédales, et qu'au lieu de continuer à suivre la route, elle s'est retrouvée sur le bas coté entrainant ses deux passagers dans le fossé.

Il est bien entendu évident que la voiture et son système d'aide à la conduite ne sont pas responsables de cet accident. Aucune Peugeot n'est équipée d'un système de conduite autonome, dans sa finition GT, la 208 bénéficie seulement de la conduite semi-autonome composé d'un régulateur de vitesse adaptatif et de l'aide au maintien de la position dans la voie.

Cette vidéo à la fois terrible et insolite, servira de rappel à tous ceux qui ont déjà eu cette idée en tête.