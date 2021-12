Noël approche à grands pas. Il reste moins de deux semaines avant que le vieux barbu ne vienne déposer les cadeaux sous le sapin. Et donc moins de 15 jours pour les retardataires qui n'auraient pas encore tout trouvé pour gâter leurs proches et leurs enfants. Heureusement, nous sommes là pour vous donner une excellente idée de cadeau de dernière minute. Pour peu que vous ayez le portefeuille bien garni. C'est peu de le dire !

D'ailleurs le seul fait que cette Bugatti Baby II soit actuellement exposée dans les allées de l'ultra-chic grand magasin londonien Harrods est en soi un indice sur le fait qu'elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Le fameux magasin de Knightsbridge est plutôt un repaire pour milliardaires ayant des envies frénétiques de dépenser leur argent qu'un magasin de jouets classique.

Pour rappel, la Bugatti Baby II est réalisée par The Little Car Company, en partenariat avec Bugatti, et représente une copie de la Bugatti Baby réalisée par Ettore Bugatti en personne en 1926. Et elle est une copie à taille de 75% de la vraie Type 35.

L'exemplaire exposé chez Harrods se présente dans sa version Vitesse (nous reviendrons plus loin sur les différentes versions), avec une carrosserie vert Williams et un intérieur en cuir brun. Sans doute l'une des plus belles combinaisons de couleurs parmi les 160 qui sont disponibles.

Comme évoqué plus haut, trois version existent : Base, Vitesse et Pur Sang. Toutes électriques. Avec puissance envoyée aux roues arrière. Le modèle de base propose deux modes : Novice, limité à 20 km/h et à une puissance de 1 kW (1,3 ch), et Expert, limité à 45 km/h et à une puissance de 4 kW (5,4 ch).

Les modèles Vitesse et Pur Sang comprennent les modes de conduite Novice et Expert, mais offrent également des performances supplémentaires grâce à un groupe motopropulseur amélioré, débloqué par la légendaire Bugatti Speed Key. Celle-ci vous permet de libérer jusqu'à 10 kW (13,4 ch) et, avec un poids total de seulement 230 kg, d'atteindre une vitesse maximale de 70 km/h. Il y a même un différentiel à glissement limité ! Selon le poids du conducteur, le 0 à 60 km/h peut-être réalisé en six secondes seulement !

Bon allez, maintenant que vous voulez absolument en offrir une à votre enfant, parlons du prix : on ne connaît pas celui du modèle exposé chez Harrods, mais on sait que la Bugatti Baby II est aussi chère qu'une vraie voiture ! Comptez 30 000 € pour le modèle de base, 43 500 € pour la finition Vitesse, et 58 500 € pour la Pur Sang. C'est seulement 1000 € de moins qu'une Tesla Model 3 Performance ! Un prix évidemment difficilement justifiable pour un "jouet", si ce n'est par sa rareté : il n'y en aura que 500, soit autant que de Bugatti Chiron !