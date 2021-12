Les Jesko / Jesko Absolut et la Gemera grand tourisme à quatre places sont les derniers modèles de Koenigsegg en date. Mais il ne faut pas oublier que la désormais "ancienne" Regera est toujours là. Même si elle a été dévoilée à l'origine il y a près de sept ans, la "mégacar" électrifiée, comme l'appelle la marque suédoise, fait encore battre notre cœur à chaque fois que nous la voyons.

Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'elle dispose de quelques options spéciales comme c'est le cas de cet exemplaire. Alors que la production totale est limitée à 80 voitures, celle-ci est un peu plus rare car sa carrosserie en fibre de carbone est entièrement nue. On voit la fibre tressée où que l'on regarde la voiture. Jusqu'aux jantes assorties fabriquées dans le même matériau léger.

Elle a été repérée par le YouTuber LeTFJJ à Londres, garée devant l'hôtel cinq étoiles Rosewood. Il y a même de la fibre de carbone dans le boîtier des phares, tandis que le côté de la voiture est orné d'une bande jaune faite d'or véritable.

Galerie: Koenigsegg Regera clear carbon

5 Photos

L'absence de peinture permet de gagner environ 20 kilos par rapport à une Regera "normale", tandis que les jantes en fibre de carbone sont environ 40 % plus légères que les jantes en alliage standard. Cette Koenigsegg aux couleurs de Dark Vador est livrée avec un intérieur en cuir blanc contrastant et est sans conteste l'une des voitures les plus incroyables que nous ayons jamais vues.

Le compartiment moteur est de toute beauté, avec un moteur V8 biturbo de 5,0 litres produisant 1100 chevaux (820 kilowatts). Avec l'appoint électrique, soit trois moteurs électriques provenant de Rimac, la Regera offre une immense puissance combinée de 1500 chevaux (1,11 MW) - d'où son appellation de "mégacar". Sans les fluides, elle ne pèse que 1420 kilogrammes.

Avec une accélération de 0 à 400 km/h en moins de 20 secondes, c'est aussi l'une des voitures de série les plus rapides de tous les temps. En octobre 2019, il ne lui a fallu que 31,49 secondes pour atteindre cette vitesse et s'arrêter complètement, grâce à ses gros freins en carbone-céramique. Avec une vitesse de pointe électroniquement régulée à 402 km/h, ce n'est pas pour autant la voiture la plus rapide que Koenigsegg fabriquera. Ce rôle a déjà été attribué à la Jesko Absolut, qui peut théoriquement atteindre une vitesse de 531 km/h.