Récemment, Mazda a évoqué un nouveau SUV sept places beaucoup plus compact que le CX-9, avec une longueur de "seulement" 4,7 mètres. Son nom sera CX-80. Si cette nomenclature vous rappelle quelque chose, c'est bien normal, car elle avait été utilisée par un autre constructeur japonais.

En 1979, lors du salon de l'automobile de Tokyo, Toyota a présenté une inhabituelle voiture à hayon jaune canari, avec la phrase suivante : "CX-80 - Une voiture de ville du futur" sur sa plaque d'immatriculation.

Le contexte

Également connue sous le nom de FCX-80, la petite citadine de 3,5 mètres de long présentée par Toyota au salon de l'automobile de Tokyo en 1979 complétait les modèles Corolla, Carina et Corona de l'époque.

Les raisons de son existence découlent des besoins des automobilistes. En effet, au cours des années 1970, ils avaient compris qu'une voiture vraiment pratique ne devait pas être énorme et avoir donc une longueur inférieure à celle d'une berline.

Ajoutez à cela la crise de 1973, et les coûts d'achat et d'entretien d'une voiture devenaient logiquement cruciaux. Preuve en est le succès immédiat de la Volkswagen Golf, lancée en 1974, qui a ouvert la voie aux voitures compactes qui ont envahi le marché. Les Américains, célèbres pour leurs berlines surdimensionnées, ont suivi avec la Plymouth Horizon. Les Japonais ne voulaient logiquement pas prendre du retard par rapport au reste.

Des solutions avant-gardistes mais minimalistes

Afin de rendre la bicorps adaptée à la vie urbaine, Toyota a proposé un certain nombre d'idées très intéressantes, à commencer par les portes à charnières cachées et sans montants avant.

Et puis le plancher intérieur plat, car le concept CX-80 a été conçu comme une traction avant, ce qui est la norme aujourd'hui, mais pas à l'époque où la propulsion régnait encore en maître.

L'absence du tunnel central n'était pas la seule innovation ergonomique. Il n'avait par exemple pas de console centrale traditionnelle, et possédait quelques boutons entre les deux sièges en plus de ceux placés sur le tableau de bord.

Pourquoi n'a-t-il jamais été produit ?

On pourrait dire que le CX-80 n'a jamais atteint la chaîne de montage parce qu'il était trop futuriste et qu'il ne répondait pas aux goûts des clients. De nombreux visiteurs du salon automobile de Tokyo de 1979 étaient sceptiques quant au design de Toyota.

Tout n'était cependant pas perdu, car le CX-80 a eu par la suite une sorte d'héritière : la Honda City de première génération, produite entre 1981 et 1986. En plus d'un extérieur audacieux et d'une longueur de 3,3 mètres (20 centimètres de moins que le concept Toyota), les couleurs extérieures vives, les couleurs inimitables des années 80 des garnitures intérieures et le tableau de bord semi-numérique sont venus compléter l'ensemble.

Certaines versions étaient même équipées du scooter Honda Motocompo 50cc, spécialement conçu pour se glisser dans le minuscule coffre de la City. Il pouvait être utilisé à tout moment pour se glisser dans le trafic embouteillé.