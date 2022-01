Frank Stephenson est un designer de renom qui a travaillé pour de nombreuses marques automobiles dont McLaren, Ferrari, Maserati et BMW. L'homme de 62 ans a désormais une chaîne YouTube sur laquelle il donne son avis sur les dernières nouveautés des constructeurs et propose des designs alternatifs fort intéressants.

Dans sa dernière vidéo, il revient longuement sur le design du concept BMW XM qu'il n'apprécie pas du tout. Sans langue de bois, il détaille tous les points qui le dérangent et qu'il faudrait revoir pour espérer faire de la BMW XM un véhicule agréable à regarder.

Le designer à l'origine du tout premier BMW X5 critique la taille de la calandre, ainsi que l'épaisseur des feux qui sont exagérément petits. Il n'approuve pas non plus les nombreuses lignes "qui partent dans tous les sens" et les feux arrière disgracieux. Comme il le dit si bien : "le fait de regarder l'arrière de la voiture me fait mal".

Pour lui, tout le design de la BMW XM Concept est à revoir, sauf le capot et la ligne noire positionnée sur le profil de la voiture permettant entre autres de camoufler les poignées de porte.

Il pense que BMW veut choquer l'opinion en présentant un modèle qui tranche radicalement avec ses précédents modèles afin d'en tirer profit avant de revenir finalement à un design plus classique.

Frank Stephenson explique à juste titre que Coca-Cola (qui a toujours nié cette opération marketing) avait par le passé (en 1985) modifié la recette de sa célèbre boisson créant l'indignation auprès du public. Des manifestations avaient eu lieu, et le cours de l'action Coca-Cola avait dégringolé en bourse. Quelques mois plus tard, Coca-Cola faisait machine arrière et sortait le Coca-Cola Classic. Ses ventes ont explosé et son cours boursier avait alors été triplé par trois.

