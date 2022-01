Si l'on observe ce qui se passe aux niveaux supérieurs et très supérieurs des différents constructeurs, on a l'impression que le monde automobile est de moins en moins lié à la voiture.

En effet, dans le passé, les personnes à la tête des différentes marques étaient, dans la grande majorité des cas, de véritables fans d'automobile : des personnes qui avaient grandi avec du pain et des moteurs, qui se distinguaient par leurs compétences techniques et d'ingénierie et qui finissaient par s'asseoir sur le fauteuil du PDG.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : le secteur étant en pleine mutation du fait de l'électrification, de la numérisation, de la prestation de services et de l'évolution des canaux de vente, on recherche des leaders aux compétences différentes, souvent sans rapport avec le monde des quatre roues, au sens strict du terme, mais permettant aux différents constructeurs de relever les défis du moment et de se projeter dans l'avenir.

Une expérience dans le domaine de la technologie

Le cas le plus récent est celui de Jim Rowan, nouveau directeur général de Volvo en remplacement de Hakan Samuelsson à compter du 4 janvier 2022. M. Samuelsson, ingénieur en mécanique ayant travaillé chez Scania et Man, a passé sa vie à travailler sur les moteurs, les châssis et les suspensions des camions et des voitures, tandis que M. Rowan a été formé dans des entreprises telles que BlackBerry, Ember Technologies et Dyson. Des groupes qui n'ont rien à voir avec les voitures et qui, dans le cas de Dyson, ont essayé de se lancer dans le monde de la mobilité électrique, mais ont ensuite fait demi-tour.

Le choix de Rowan s'inscrit parfaitement dans la nouvelle mission de l'entreprise suédoise, qui a déclaré vouloir se concentrer fortement sur la numérisation et les services, qui deviendront à l'avenir le véritable cœur de métier de la société basée à Göteborg.

L'affaire Marchionne

Avec le recul, nous découvrons un autre cas célèbre dans lequel un constructeur s'est appuyé sur un PDG qui ne venait pas du monde de l'automobile pour diriger l'entreprise à un moment précis de son histoire. Nous faisons référence à Fiat et à Sergio Marchionne. Marchionne, PDG du groupe depuis 2003, a occupé le même poste pour Fiat Auto en 2005, guidant la marque à travers une profonde crise financière.

Marchionne était considéré comme la personne idéale pour son poste à la SGS de Genève, une entreprise qui opérait dans le secteur de l'inspection et de la certification et qui, grâce à lui, est passée en deux ans seulement du bord de la faillite à l'assainissement de ses comptes.

Marchionne, principal artisan de la naissance de FCA grâce à la fusion avec Chrysler en 2014, a basé la restructuration du groupe Fiat principalement sur la rentabilité des modèles.

C'est pour cette raison qu'il a décidé, par exemple, d'arrêter la Punto, interrompant ainsi la tradition turinoise des petites voitures, ou de ne pas soutenir la relance de Lancia, une marque qui avait déjà été " mise au placard " dans l'ère pré-Marchionne et qui ne promettait pas de donner des résultats financiers satisfaisants à court terme. Des choix difficiles, pas toujours partagés par tous, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

Du numérique aux voitures électriques

Parmi les PDG qui sont venus diriger un constructeur automobile après avoir acquis de l'expérience dans d'autres domaines, on trouve évidemment l'éclectique Elon Musk. L'entrepreneur et super manager sud-africain, qui s'est concentré à ses débuts sur la numérisation des services (le fameux cas PayPal), a décidé d'investir dans Tesla, fasciné par l'esprit d'innovation de l'entreprise, qui produisait et commercialisait le Roadster depuis 2008.

Elon Musk avec Herbert Diess, PDG de Volkswagen

Elon Musk a été nommé PDG de la société basée à Palo Alto en 2008. Depuis lors, il a mené l'entreprise sur la voie d'une expansion phénoménale et qui lui a permis de devenir l'homme le plus riche du monde. Pourquoi ? Simple, car Musk, précisément en raison de sa position de PDG, ne reçoit pas de salaire mais peut acheter des paquets d'actions à prix réduit en fonction des résultats obtenus. Mais c'est une autre histoire.

Pour les supercars du futur

Plus récemment, deux autres marques automobiles emblématiques se sont vu confier des personnalités issues de mondes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les quatre roues. Il s'agit de Maserati et de Ferrari.

La Maison du Trident, à partir de janvier 2021, s'est confiée à Davide Grasso, qui travaillait il y a encore trois ans pour le groupe Nike et était également directeur général de Converse. L'entreprise de Maranello est quant à elle dirigée depuis l'été dernier par Benedetto Vigna, un homme de 52 ans, diplômé en physique de Pise, qui a travaillé pendant 26 ans dans l'industrie des semi-conducteurs.

Enfin, il est impossible de ne pas mentionner Mary Barra, PDG de General Motors, qui, contrairement à tous les managers mentionnés jusqu'ici, est née et a grandi dans le monde de l'automobile.

C'est précisément en raison des compétences dont elle a fait preuve dans son travail chez GM qu'elle a été sollicitée par d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec l'automobile, et elle siège désormais aussi aux conseils d'administration de l'université de Duke, du Detroit Economic Club et même de la Walt Disney Company. Comme pour dire : l'important est d'avoir la bonne personne au bon moment.