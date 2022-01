Le constructeur aux chevrons doit s'adapter aux "modifications des usages de circulation dans les centres-villes" et annonce officiellement l'arrêt de la Citroën C1. Le tout dernier exemplaire de la petite voiture française a quitté l'usine de Kolin en République Tchèque, désormais, les clients désireux de s'offrir une voiture compacte et accessible devront se tourner vers l'Ami et la C3.

La Citroën C1 est sur le marché depuis 2005. Après une carrière longue de 17 ans, elle a séduit 1,2 million de clients grâce à son "look irrésistible" et à ses dimensions lui permettant de se faufiler facilement en centre-ville. Après un restylage en 2014, la C1 a été proposée en versions 3 et 5 portes, et pouvait même s'offrir un toit électrique ouvrant (Airscape).

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la Citroën C1 figure encore au configurateur de la marque. Il n'est toutefois pas possible de la configurer, Citroën propose simplement aux derniers clients de sa micro citadine de choisir parmi l'un des 726 véhicules déjà en stock. Du côté de Peugeot, même constat, la Peugeot 108 n'est plus configurable. On pense donc que le constructeur au lion ne tardera pas à annoncer l'arrêt de la 108.

En revanche, chez Toyota, il est toujours possible de configurer l'Aygo, qui pour rappel, partage la même plateforme que les deux modèles français. Celle-ci débute à partir de 12 840 €, mais elle finira par faire ses adieux puisque le fabricant japonais a déjà levé le voile sur sa remplaçante, l'Aygo X. Dans sa nouvelle génération, la japonaise sera donc à ne point douter la seule rescapée !

Il est intéressant de noter que l'Aygo X ne présente aucune forme d'électrification. Toyota propose qu'un seul moteur thermique à trois cylindres de 72 ch. Celui-ci peut être associé à une boîte manuelle à cinq rapports, ou bien, une boîte CVT en option.

En octobre 2020, une source rapportait à Reuters que les marques perdaient de l'argent sur le Segment A. Une autre ajoutait que "les modèles actuels pourraient être remplacés par de nouveaux, rendus possibles par la fusion avec FCA". Il semblerait que depuis la création de Stellantis, les responsables aient décidé que seules les Fiat Panda et Fiat 500 devraient rester sur le marché.