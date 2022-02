Récemment, le Ford Bronco Raptor a fait ses débuts, c'est l'un des véhicules tout-terrain les plus exagérés de tous les temps, avec un moteur V6 de plus de 400 ch et de nombreuses technologies tout-terrain. La puissance n'est certes pas celle du Ford, mais le style de cette Lada Niva rappelle assez bien le modèle américain. Tunée par le préparateur allemand ZUBR, elle est en vente pour 44 000 €.

Un Niva prêt à tout

Surnommé le Niva Monster, le tout-terrain compact a considérablement grandi en taille. Une nouvelle suspension et des pneus Hankook Dynapro MT ont permis d'augmenter la garde au sol de 15 cm par rapport à une Lada classique, portant le total à 23,5 cm.

ZUBR a également ajouté une protection du dessous de caisse et un snorkel. Comme sur le Bronco Raptor, les pare-chocs ont été revus et de nouveaux passages de roues ont été installés, rendant la posture du Niva plus méchante. Et il ne manque pas de treuil ou de roue de secours géante montée sur le hayon.

Moteur standard

Contrairement au Ford, cette Lada ne dispose pas d'améliorations du moteur. Ceux qui la veulent doivent se contenter du 1.7 L avec 84 ch et 129 Nm de couple. Il n'est pas idéal pour les courses de dragsters, mais grâce à la boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et à la transmission intégrale permanente, le Niva Monster devrait être capable de faire face à de nombreuses situations difficiles.

Comme mentionné, la Lada n'est pas exactement un cadeau, puisque ZUBR l'a mise en vente sur eBay pour 44 000 €, soit bien plus que les 19 900 € nécessaires pour acheter (toujours en Allemagne) le Niva Legend 50th Anniversary.

Il faut toutefois préciser que ZUBR se déclare prêt à satisfaire tous les souhaits de personnalisation de ses clients. Pour l'obtenir, il faut toutefois s'armer de patience et attendre environ trois mois.