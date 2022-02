Si vous attendez avec impatience l'arrivée de la Skoda Fabia vRS, vous allez être déçus. La marque de Mladá Boleslav a annoncé que la Fabia vRS ne sortira jamais, cependant, pour vous consoler, Skoda s'apprête à présenter la finition Monte Carlo offrant à sa citadine un look plus dynamique sans pour autant être sportive.

Grâce aux sketchs publiés par la marque, on découvre les lignes de la Fabia Monte Carlo avec sa couleur carrosserie rouge et ses éléments noirs tels que la calandre et le spoiler, ainsi que des surfaces style carbone et des bandes décoratives rouges dans l'habitacle.

Skoda a introduit la finition Monte Carlo pour la deuxième génération de la Fabia. C'était il y a onze ans, et célébrait les succès de la marque tchèque au rallye Monte Carlo. Elle a plus tard été lancée dans la troisième génération, et arrive donc pour embellir la quatrième génération. La finition Monte Carlo n'est pas exclusive à la Fabia, le constructeur l'a également proposée sur les Citigo, Yeti et Rapid Spaceback. Aujourd'hui, les Scala et kamiq bénéficient également de cette finition.

La Monte Carlo ne remplacera jamais la version vRS. Certes, son apparence est plutôt flatteuse, mais son moteur ainsi que son châssis ne sont pas préparés à procurer une grosse dose de plaisir à son volant. Si Skoda l'avait souhaité, la cousine tchèque à la Volkswagen Polo GTI serait motorisée par le moteur 2.0 TSI de 207 ch. Elle serait aussi capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.

Hélas, Skoda en a décidé autrement, et préfère ne pas donner naissance à la Fabia vRS. Le constructeur a d'autres priorités, après tout, les petites sportives n'ont plus le vent en poupe. La Fabia n'est pas un cas isolé, rappelez-vous que la Peugeot 208 n'existe plus en version GTI, tout comme la Renault Clio 5 n'a pas de version RS. Le monde a changé, la mode est aux SUV, lourds, et puissants.