Ces dernières années, la France a pris plusieurs mesures réglementaires pour réduire son empreinte carbone. Alors que les radars sonores et les caméras à 360° du pays visent à réduire la pollution sonore, Paris a mis en place depuis des années une zone à faibles émissions (ZFE) de plus en plus stricte.

Les autorités locales ont d'abord imposé des restrictions aux véhicules utilitaires, avec les bus et les camions (3,5 tonnes+) fabriqués avant le 1er octobre 2001, en septembre 2015.

En 2016, la réglementation s'est rapidement étendue aux voitures produites avant 1997 et aux motos fabriquées avant 2000. Paris a renforcé les normes le 1er juin 2021, date à laquelle les motos et scooters immatriculés avant 2004 n'auront plus accès à la ZFE de la ville les jours fériés et les jours de semaine de 8 à 20 heures.

Après seulement un an d'application, Paris devait adopter des restrictions encore plus strictes au 1er juillet 2022. C'est à cette date que les véhicules Crit'Air 3, y compris les motos et les scooters fabriqués avant le 1er janvier 2007, sont concernés. Mais heureusement, pour les propriétaires de deux-roues Crit'Air 3, la ville devra reporter cette mesure d'au moins six mois.

Ce délai repoussera la nouvelle réglementation à 2023 au moins, mais dans l'intervalle, la Ville Lumière posera les jalons de futures mesures répressives concernant les véhicules à combustion interne.

À l'instar du programme français de caméras à l'échelle nationale, Paris va installer des caméras dédiées à la régulation des routes françaises. Toutefois, les caméras de la ville contrôleront les vignettes des motos et des scooters qui traversent la capitale. Les caméras actuelles capturent effectivement les vignettes automobiles, mais les nouvelles caméras identifieront automatiquement les vignettes non conformes et infligeront une amende de 135 € aux propriétaires/opérateurs.

Paris profitera également de ce moratoire de six mois pour faire approuver des programmes d'aides à l'achat visant à convaincre les citadins de passer à la mobilité électrique. D'autre part, le plan initial de Paris prévoyait l'interdiction des véhicules Crit'Air 2/Euro 3 en 2024. Paris n'a pas précisé si elle allait repousser cette réglementation en raison du retard de Crit'Air 3, mais elle prévoit toujours d'interdire tous les modèles à combustion d'ici 2030.