Chaque semaine, nous vous présentons un concept oublié pour simplement vous rafraichir la mémoire ou vous faire découvrir des projets antérieurs que vous avez complètement loupés. Cela implique un travail de recherche, car parfois, il n'est pas très simple de trouver des informations à propos d'un concept tombé aux oubliettes.

C'est le cas de cette étude que peu d'entre nous connaissent. Oui, elle est signée BMW, tout comme le concept oublié précédent, mais ce dernier a le mérite d'être plus confidentiel, voire anonyme.

Un mystérieux concept

Il s'agit d'un prototype sur lequel les équipes de BMW ont commencé à travailler dès 1997. Dans une courte description, le constructeur allemand explique avoir utilisé "de nouvelles technologies... dans la phase de conception et d'ingénierie" et qu'il a "entièrement été réalisé à l'aide d'outils numériques, notamment des formes 3D et des outils de conception virtuelle". La BMW 2K2 est en outre la première BMW a avoir été conçue à partir d'outils numériques, ce qui a permis aux designers et aux ingénieurs de la mettre au point en seulement 18 mois.

Elle a été présentée en 1999 et devait atteindre le stade de production en 2002, car oui, comme vous l'aurez deviné, la BMW 2K2 découle de la BMW 2002 sortie à la fin des années 60. Il s'agit d'un coupé deux portes et quatre places, que s'il avait été lancé, aurait pris la place des BMW Série 3 Compact (E45 et E46) et BMW Série 1 Coupé.

Les images de la BMW 2K2 sont rares, à vrai dire, le constructeur de Munich n'a publié sur le net que ces pauvres clichés. On peut voir l'avant du concept 2K2 quasi similaire à la BMW Série 3 E46 sortie en 1998. Le profil de la voiture rappelle celui de la BMW Série 1 Coupé, ce qui n'est pas le cas de l'arrière qui nous semble assez étrange. Certains trouvent que cette partie rappelle la Renault Velsatis, ce qui n'est pas faux puisque l'Allemande et la Française adoptent la même forme de feux ainsi qu'une disposition similaire.

BMW M3 CSL Coupe (E46) Renault Velsatis

A deux doigts de la production

L'intérieur est en partie repris de la BMW Série 3 (E46). On retrouve ainsi le même volant à trois branches, les mêmes sièges ainsi qu'une console centrale quasi identique. BMW affirme que la production de la 2K2 a très sérieusement été considérée, hélas, ce concept a été abandonné pour une raison que l'on ignore.

La marque affirme également que si la 2K2 avait été produite, elle aurait pu être motorisée par n'importe quel moteur BMW allant du 1,8 au 2,2 litres. La BMW 2K2 aurait aussi bien pu recevoir un moteur à quatre ou six cylindres ; "ce qui en fait le meilleur en termes de puissance par poids".

Le fabricant a abandonné l'idée de recréer sa mythique 2002, mais il n'a pas pour autant oublié son passé. En 2016, il a présenté un autre concept, la BMW 2002 Hommage qui affichait un look dévergondé et qui n'avait aucunement l'intention d'arriver en série. La 2002 Hommage est quelque sorte le prolongement de la 2K2, nous avons déjà hâte de découvrir la suite.