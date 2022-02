Avec le Grecale, l'autre star de 2022 pour Maserati sera la GranTurismo. Initialement prévu pour la fin de l'année 2021, le lancement de la nouvelle GT italienne a été retardé en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui sévit actuellement.

Toutefois, à en juger par les nouvelles photos espion, nous n'aurons pas à attendre longtemps avant la présentation finale. Les apparitions des prototypes de la nouvelle GranTurismo commencent à être plus fréquentes et, surtout, la voiture commence à perdre de plus en plus de son camouflage.

Dans cette nouvelle salve de photos, la GranTurismo est encore engagée dans une phase de tests hivernaux pour mettre à l'épreuve la fiabilité du moteur et des composants électroniques.

Sur le plan esthétique, il n'y a pas de différences majeures par rapport au prototype vu il y a quelques semaines. La face avant se pare d'une grande calandre à lamelles verticales et d'optiques effilées qui rappellent évidemment ceux de la nouvelle MC20.

La partie arrière conserve des proportions similaires à celles de la GranTurismo précédente, avec une lunette arrière inclinée et des feux à LED horizontaux reliés par un jonc chromé. Dans le diffuseur, encore camouflé, nous retrouvons une quadruple sortie d'échappement qui ne laisse aucune place au doute : la Maserati que l'on voit sur les photos est pourvue d'une motorisation thermique.

Sous le capot, pas de surprise, nous devrions retrouver le nouveau V6 3,0 litres bi-turbo Nettuno, mais dans une configuration légèrement moins puissante que la MC20 afin de respecter la hiérarchie dans la gamme. Pour rappel, la MC20 développe 630 chevaux et 730 Nm de couple.

Le moteur transmettra sa puissance aux roues arrière via une transmission automatique à huit rapports, tandis qu'une version électrique sera disponible ultérieurement. La première Maserati électrique rejoindra la toute nouvelle famille "Folgore" qui définira tous les futurs modèles électriques badgés du trident.

Cette Maserati sera dotée d'une batterie 100 kWh qui alimentera trois moteurs électriques (deux à l'arrière et un à l'avant) pour un total de 700 chevaux.