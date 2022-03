On ne vous apprend rien, l'industrie automobile est en crise. Après le covid et la pénurie de puces, elle est confrontée au conflit Russie/Ukraine qui n'arrange vraiment pas les choses. Plusieurs constructeurs sont touchés par l'invasion russe en Ukraine, Volkswagen se joint à eux et annonce qu'il n'est désormais plus en mesure d'accepter les commandes pour ses modèles hybrides rechargeables.

Cette information rapportée par Automotive News vient du journal allemand Automobilwoche. Il est annoncé que le constructeur allemand arrête temporairement la vente des Touareg, Arteon, Golf, Passat et Tiguan en version PHEV. Volkswagen a des difficultés d'approvisionnement et préfère d'abord honorer les commandes déjà passées avant d'accepter de nouvelles demandes.

Cette décision confirmée par un porte-parole de la marque à Automotive News a donc été prise à titre préventive. Volkswagen veut absolument éviter que les délais de livraison ne s'allongent, sans pour autant être en mesure de dire quand est-ce qu'il acceptera de nouvelles commandes.

De plus, l'usine de Wolfsburg sera à l'arrêt du 14 au 18 mars, tout comme l'usine de Zwickau (là où sont produites les voitures électriques de Volkswagen) qui ne sera pas en service avant le 18 mars prochain. Ce n'est pas tout, d'autres usines comme celles d'Hanovre et Dresde seraient également affectées par des problèmes d'approvisionnement.

Comme expliqué en début d'article, Volkswagen n'est pas un cas isolé puisque Porsche a aussi dû mettre en pause ses usines au début du mois en espérant que tout revienne rapidement à la normale. Les deux marques ne commercialisent plus aucune voiture en Russie, tout comme Toyota qui ne fabrique plus aucune voiture dans le pays à Poutine jusqu'à nouvel ordre. Enfin, BMW et Mercedes-Benz ont annoncé l'arrêt des exportations et de la production locale.