En 2020, la voiture la plus longue du monde était en route vers la Floride pour une restauration complète. Construite à l'origine à Burbank en 1986 par Jay Ohrberg, celle qui est connue sous le nom de "Rêve américain" ("The American Dream") avait connu des jours bien meilleurs après avoir été négligé derrière un entrepôt du New Jersey pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, la plus longue voiture du monde a été restaurée et elle est plus belle que jamais.

Le collectionneur de voitures du centre de la Floride Michael Dezer a acheté The American Dream en 2019 et a financé sa reconstruction. La Cadillac Eldorado 1976 personnalisée a dû être transportée - en deux morceaux, bien sûr - de la maison de son ancien propriétaire, Michael Manning, dans le comté de Nassau, à New York, jusqu'à Orlando. De là, Dezer, Manning et leurs équipes ont travaillé ensemble pour reconstruire le véhicule à partir de zéro.

La restauration comprenait une refonte complète de la carrosserie, un réaménagement intérieur, une reconstruction du moteur, ainsi que la modernisation de la piscine, du mini-golf et du jacuzzi. Selon le Guinness World Records, la restauration - y compris le transport - a coûté environ 250 000 dollars (228 000 euros au taux de change actuel) à Dezer et à son équipe.

L'American Dream, désormais capable de rouler et d'être conduite, mesure 100 pieds et 1,5 pouce de long, soit 30,54 mètres de long, battant ainsi le précédent record établi en 1986, quand la voiture ne mesurait "que 18,28 mètres. Pour cet ajout de 12 mètres, il a fallu rajouter notamment une paire de roues.

Pour vous faire une idée de la longueur totale du véhicule, imaginez que 30,54 mètres correspondent à 12 smart fortwo alignées, ou qu'un tramway moderne à trois wagons a une longueur maximale de 24 mètres. Et c'est précisément en pensant à la philosophie des tramways ou des autobus articulés que sa structure centrale a été conçue. La voiture est, en fait, construite en deux sections différentes, reliées au centre par une charnière pivotante, utile pour négocier des courbes serrées ou des ronds-points. Ou pas.

Elle possède 26 roues, deux moteurs V8 - un à l'avant et un à l'arrière - et peut transporter jusqu'à 75 personnes à l'intérieur. En plus de certains des éléments déjà mentionnés, elle dispose également d'un lit à eau, d'une table de billard et même d'un héliport !

"L'héliport est structurellement fixé au véhicule par des supports en acier et peut supporter jusqu'à cinq mille livres" (2267 kg), a déclaré Michael Manning au Guinness World Records.

Bien qu'il soit techniquement possible de la conduire, les propriétaires affirment que The American Dream est tout simplement trop longue pour circuler sur les routes publiques. Au lieu de cela, la limousine emblématique servira de pièce d'exposition pour le musée de l'automobile Dezerland Park, juste à l'extérieur d'Orlando, en Floride.