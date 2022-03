Et si les monospaces étaient désormais réservés aux marques premium ? C'est en tout cas ce qui est en train de se dessiner, puisque les seuls monospaces à avoir été renouvelés récemment ont été les BMW Série 2 Active Tourer et Mercedes-Benz Classe B.

De l'autre côté, chez les constructeurs généralistes, ils disparaissent au fur et à mesure. Du côté de chez Renault, le Scénic tel que nous le connaissons ne sera pas remplacé. Chez Peugeot, il n'y a plus de monospace au catalogue depuis un bon moment. Chez Volkswagen, le Touran est encore commercialisé, mais il vit sans doute ses derniers mois de carrière.

Chez Citroën, le C4 SpaceTourer en version courte avec cinq places avait déjà disparu il y a quelques mois. C'est maintenant au tour du modèle sept places de quitter le catalogue aux chevrons.

Le monospace a pourtant été l'un principaux acteurs de la relances de Citroën au début des années 2000, avec notamment le Xsara Picasso, puis le C4 Picasso quelques années plus tard. La recette s'est ensuite étendue au C3 Picasso, un monospace plus compact et qui a rencontré son petit succès.

Mais depuis, la mode est aux SUV, et le C3 Picasso est devenu C3 Aicross, tandis qu'en 2018 la "dynastie" Picasso s'est éteinte quand Citroën a rebaptisé son C4 Picasso en C4 SpaceTourer évitant ainsi à la marque de payer des royalties aux ayants droit, surtout pour un segment en fin de vie.

Pour les familles, chez Citroën, si on ne veut pas de ludospaces de type Berlingo et SpaceTourer, deux modèles proposés en électrique désormais, il ne reste que le Citroën C5 Aircross, qui vient d'ailleurs de recevoir une petite cure de jouvence. En revanche, contrairement au Citroën C4 SpaceTourer, il ne peut pas disposer de sept places.

Si vous souhaitez désormais acquérir un C4 SpaceTourer (ou Picasso jusqu'à 2018), il faudra vous tourner vers les stocks encore disponibles en concession ou bien sur le marché de l'occasion.