Les marques automobiles autrichiennes, on ne peut pas vraiment dire que ce soit monnaie-courante, alors que dire quand l'une d'entre elles nous présente une hypercar électrique. La Deus Vayanne, c'est son nom, vient d'être présentée pour la première fois via une série d'images en guise de teaser.

Pour connaître tous les détails de la voiture, nous devrons attendre sa présentation officielle le 13 avril prochain au New York Auto Show. En attendant, nous devrons nous contenter de ces quelques images déjà quand même assez explicites et qui donnent déjà un bel aperçu des formes générales de la voiture.

On y retrouve globalement tous les codes des hypercars modernes et électriques, avec des formes sculpturales, de nombreuses prises d'air et des appendices aérodynamiques disséminés un peu partout. Ses passages de roues arrière élargies rappellent certaines sportives dotées d'un moteur central.

N'y voyez pas une énième hypercar électrique qui ne verra pas le jour. Derrière ces lignes se cachent de grands noms de l'automobile, à commencer par Italdesign, le célèbre centre italien de design et de développement créé par Giorgetto Giugiaro et appartenant aujourd'hui au groupe Volkswagen. Côté technique, c'est Williams Advanced Engineering qui s'est chargé du groupe motopropulseur et des batteries.

Toutes les conditions semblent donc réuni pour que nous ayons le droit à une sportive digne de ce nom, même si elle sera électrique. C'est un segment d'ailleurs plutôt compétitif en ce moment, nombreux sont les modèles de ce genre à être présentés et commercialisés en petite série.