MIAMI, Floride - 25 mars 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM), leader dans le développement et l'édition de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSport pour les championnats officiels, annonce aujourd’hui que l’actuelle star d’IndyCar et ancien pilote de Formule 1, Romain Grosjean, a rejoint l’entreprise en tant que conseiller pour ses jeux vidéo et ses évènements eSport, avec une attention particulière pour rFactor 2.

Dans son rôle de conseiller technique eSport pour Motorsport Games, Grosjean apportera toute son expérience de la course - à la fois réelle et en simulateur - pour aider à développer la simulation de course rFactor 2, leader du secteur. Tout au long de l'année, Grosjean participera à quatre sessions de tests techniques pour rFactor 2, ce qui lui permettra d'apporter des commentaires et des recommandations à mettre en œuvre pour améliorer davantage la plateforme.

En plus de son aide pour rFactor 2, Grosjean sera également disponible pour conseiller sur le catalogue d'événements eSport de Motorsport Games, tels que l'énorme succès des Le Mans Virtual Series et le tout nouveau INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge. Sa connaissance approfondie de ces deux événements sera capitale pour le développement de chaque offre, puisque Grosjean a participé à ces deux compétitions au cours de sa carrière.

"Le lien entre les courses réelles et le simracing ne cesse de se resserrer. C’est devenu un outil de plus en plus important pour les entreprises, les équipes et les championnats dans tout le sport automobile", a déclaré Romain Grosjean.

"Je suis très heureux de devenir conseiller technique pour Motorsport Games et j'ai hâte de livrer mes commentaires sur rFactor 2, une simulation que j'utilise fréquemment. L’entreprise a montré, à travers ses événements eSport tels que Le Mans Virtual Series et le récent INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge, qu'elle est parfaitement placée pour produire de l'eSport de haut niveau à travers ses produits et ses événements."

"Bien que l'expérience et les compétences de Romain dans le sport automobile sont connues dans le monde entier, il a également montré ces dernières années qu'il avait une connaissance et une expérience approfondie de l'eSport et du simracing", a déclaré Gérard Neveu, conseiller Motorsport pour Motorsport Games. "Il correspond donc parfaitement à ce nouveau rôle de conseiller technique pour Motorsport Games. Sa vaste expérience nous aidera énormément à développer rFactor 2 et à étendre nos événements eSport.

Il a récemment été élu pilote le plus populaire de toute la grille IndyCar lors d'une enquête mondiale menée par Motorsport Network, la société mère de Motorsport Games, en collaboration avec Nielsen et l'IndyCar. Nous savons que nos joueurs seront ravis de voir Romain s'impliquer plus étroitement dans le développement de notre plateforme de simulation et de nos événements. Avec Romain, nous serons en mesure d'élever nos événements eSport à un niveau supérieur."

Pour suivre l'actualité de Motorsport Games, rendez-vous sur www.motorsportgames.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, et LinkedIn.