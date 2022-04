La Porsche 911 électrique est évoquée depuis un certain temps déjà et on ne sait toujours pas si et quand elle arrivera. Ce n'est pas tant que les passionnés attendent avec impatience de voir leur voiture préférée abandonner son emblématique flat-six, mais le chemin semble déjà tout tracé et même les modèles "intouchables" se convertiront tôt ou tard à l'électrique.

En attendant la plus grande révolution de l'histoire de la 911, il existe de nombreux restomods avec des moteurs électriques, le dernier en date venant de la start-up bulgare Modern Classic, qui a été créée pour redonner vie à des voitures souffrant de défauts mécaniques irréparables, comme c'est le cas de la 911 qui nous intéresse aujourd'hui.

D'allemand à allemand

Il s'agit d'une Porsche 911 Série G cabriolet, la première à introduire un moteur turbo dans la famille. Mais pour ce modèle, il n'y a plus de flat-six turbo qui tienne, puisqu'il a été remplacé par un moteur BMW. Et pas un six cylindres en ligne bien évidemment, mais par le moteur de la BMW i3 de 137 kW, soit environ 186 chevaux.

Le moteur électrique, situé à l'arrière, est alimenté par un pack de batteries de 42 kWh qui devrait suffire à couvrir plus de 250 km avec une seule charge. Par rapport aux voitures électriques modernes ce n'est évidemment pas beaucoup, mais l'espace limité disponible et l'architecture conçue pour accueillir un flat-six n'aide pas forcément à l'électrification. Avec une puissance de recharge de 50 kW au maximum, il faut 30 minutes pour passer de 20 à 80 %.

Les performances ne sont pas miraculeuses, même si le 0 à 100 km/h est meilleur avec ce moteur électrique par rapport au bloc thermique, puisqu'il est bouclé en 6,8 secondes. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 160 km/h.

Un vrai "Modern classic" ?

Si, à l'extérieur, la 911 conserve son apparence d'origine, à l'intérieur, elle joue sur les contrastes et associe des éléments classiques − comme l'instrumentation composée de cinq cadrans − à un système d'infodivertissement, là encore d'origine BMW.

La voiture est aussi dotée de l'ABS, de l'ESP et d'un système d'aide au démarrage en côte.