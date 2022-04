Tout le monde a, au moins une fois dans sa vie, acheté une ou plusieurs pièces de rechange pour sa voiture. Des simples balais d'essuie-glace aux pièces de carrosserie, en passant par les housses pour les sièges, ces achats sont normalement faits en magasin, chez votre garagiste local ou en ligne.

Mais comme dans toute production, il existe un marché de la contrefaçon. Et la Guardia di Finanza de Turin vient de mettre la main sur un marché de contrefaçon de pièces détachées lors d'une opération qui a vu les forces de l'ordre intervenir non seulement dans la capitale piémontaise, mais aussi à Milan, Mantoue, Teramo, Rome, Brindisi, Rimini, Trieste, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia et Potenza, entraînant la saisie de plus de 400 000 pièces détachées et accessoires pour voitures et motos.

Et ce n'est pas tout, puisque la police a aussi mis la main sur 92 machines industrielles destinées à fabriquer ces pièces. Au total, 25 personnes ont été arrêtées pour production et détention de produits contrefaits, recel et fraude commerciale.

Les pièces détachées contrefaites étaient nombreuses, la police précise avoir saisi des carénages, garde-boue, housses de moteur, housses de siège et balais d'essuie-glace, toutes "signées" par des marques d'accessoires ou des constructeurs automobiles, produites en interne par ce que la police a appelé "l'industrie de la contrefaçon".

Des outils pour l'impression haute-définition, tels que des traceurs et des imprimantes, ainsi qu'environ 20 000 m2 de papier d'impression ont été saisis. Ces équipements étaient probablement destinés à la production de brochures et de notices d'utilisation.

"Malheureusement, le monde des pièces détachées contrefaites continue d'être un commerce florissant et rentable, les consommateurs étant de plus en plus attirés par les prix avantageux proposés", a expliqué la Guardia di Finanza à l'issue de l'opération "en sous-estimant toutefois les risques considérables, en termes de sécurité, auxquels ils sont exposés en raison des standards de qualité moindres qui caractérisent ces articles par rapport aux originaux".

Les autorités appellent donc les clients d'acheter auprès de fournisseurs de confiance et "de ne pas se laisser séduire par des offres aux prix délirants, derrière lesquelles pourraient se cacher des contrefaçons."