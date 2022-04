Il est encore difficile de croire qu'il n'y aura plus de Jaguar à moteur thermique dans trois ans. En attendant, les modèles existants sont électrifiés pour réduire les émissions et la consommation en carburant. Peu après avoir équipé le F-Pace d'un système hybride léger en version Sport, les berlines XE et XF reçoivent maintenant le même traitement.

Toujours aussi élégantes malgré leur ancienneté, les XE et XF bénéficient d'une version 300 Sport. Au cœur de ces véhicules se trouve un moteur à essence 2,0 litres turbocompressé de la famille Ingenium développant 300 ch. En ce qui concerne le couple, le moteur hybride doux délivre 400 Nm.

Jaguar XE 300 Sport et XF 300 Sport

Choisissez la XE 300 Sport et elle passera de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Naturellement, la XF 300 Sport a besoin de deux dixièmes de seconde supplémentaires car elle est plus grande et donc plus lourde que la XE plus compacte. Les deux modèles plafonnent à 250 km/h et transmettent leur puissance au système de transmission intégrale par le biais d'une boîte automatique à huit rapports.

Jaguar vend les 300 Sport avec des jantes de 20 pouces dont le design et la finition varient selon le modèle. Les XE et XF sont disponibles en plusieurs peintures de carrosserie unies et métallisées, dont deux couleurs haut de gamme baptisées Carpathian Grey et Silicon Silver. Pour l'intérieur de la XE, il y a des placages en aluminium Monogram, tandis que la XF reçoit du Frêne Charbon Satiné. Les deux modèles ont une finition métallique pour les pédales et les palettes de changement de vitesse.

Comme toutes les autres Jaguar, la XE et la XF 300 Sport bénéficient de l'intégration de la commande vocale Amazon Alexa grâce au système d'infodivertissement Pivi Pro. Au Royaume-Uni, Jaguar demande 42 345 £ pour la XE, suivie de la berline XF à 47 730 £ et de la XF Sportbrake à 49 005 £. Les prix français sont inconnus à ce jour. Moyennant un coût supplémentaire, les berlines peuvent recevoir un toit panoramique coulissant tandis que la familiale reçoit un toit panoramique fixe.