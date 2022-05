Transporter des matériaux de construction est quelque chose que l'on peut faire avec son véhicule quotidien. Au moins lorsque tout tient à l'intérieur, sans obstruer la vue de la route ni poser de risque pour la circulation.

Bien entendu, plus le véhicule est grand, plus il est facile de faire entrer des objets volumineux dans le coffre. Mais lorsque la tâche de transport dépasse les capacités de votre voiture, attention à ne pas faire n'importe quoi !

C'est exactement ce que fait le conducteur de la berline grise de la vidéo ci-dessous qui a décidé de transporter lui-même ce dont il avait à tout prix besoin. "À tout prix" est à prendre ici au pied de la lettre. Le véhicule transporte en effet quelques planches de bois. Mais la façon dont elles ont été chargées est la pire que l'on puisse imaginer !

Au lieu d'être disposées longitudinalement dans le sens de la longueur, les poutres sont posées latéralement aux fenêtres arrière de la voiture. Dans la largeur ! De quoi au moins doubler la largeur du véhicule !

La vidéo commence au moment où la voiture s'approche d'un carrefour et, d'après ce que nous en savons, l'accident se produit sur l'Airport Road, au sud de la ville de Temple, au Texas.

Plusieurs véhicules y sont alignés et le véhicule transportant les planches de bois les dépasse à vive allure, heurtant d'abord un panneau de signalisation sur la gauche, le conducteur perdant le contrôle du véhicule. En conséquence, il heurte ensuite un SUV qui fait la queue. Mais au lieu de s'arrêter, il continue sans même envisager de s'arrêter, fuyant ses responsabilités.

La voiture qui filme continue de suivre la berline grise, qui poursuit sa route. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il y a un SUV qui semble poursuivre la berline. Quelques kilomètres plus loin, la voiture s'approche d'un autre carrefour et après une courte réflexion, le conducteur tourne à gauche au feu rouge.

On ne sait pas comment tout ça s'est terminé. Sûrement très mal pour la voiture incriminée. On espère qu'il n'y a pas eu trop d'autres dommages collatéraux à cette terrible erreur de jugement (qui a dit "bêtise" ?). Heureusement, il semble que personne n'ait été blessé.