Picasso Automotive est une entreprise suisse qui s'est donné pour mission de fabriquer des supercars. Son tout premier modèle vient d'être dévoilé à Monaco, lors du Salon Top Marques. Il s'agit de la version de production du prototype PS-01 que nous vous avons présenté sur Motor1.com suite à sa révélation en janvier 2021.

La Picasso 660 LMS est d'ores et déjà disponible à la commande. Cette supercar est produite en Suisse, dans l'usine de San Vittore. Elle repose sur une plateforme ultralégère composée de carbone et d'aluminium. Sa monocoque est également en carbone, tout comme sa carrosserie. Résultat, la supercar suisse ne pèse que 980 kg.

Cette voiture assez spéciale a des jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière. Elle est chaussée de pneus Pirelli P Zero Trofeo R. Les disques sont pincés par des étriers Brembo à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière.

Picasso Automotive s'est efforcé de rendre l'intérieur confortable pour une utilisation quotidienne et adapté à la piste. De nombreuses pièces sont inspirées des voitures de course, comme les ceintures de sécurité à six points ou encore le sélecteur rotatif pour l'ABS et le volant en carbone enveloppé d'Alcantara.

La Picasso 660 LMS est propulsée par un V6 biturbo de 3,0 litres de cylindrée. Ce moteur est produit par Autotecnica Motori, une société italienne qui développe et produit des moteurs de compétition. Il ne développe pas moins de 660 ch et un couple de 720 Nm. On rappelle que la Picasso 660 LMS pèse moins d'une tonne... La puissance est uniquement transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses séquentielle à six rapports signée Sadev.

Picasso Automotive affirme avoir passé beaucoup de temps pour peaufiner l'aérodynamique de sa supercar. Ainsi, on retrouve à l'avant une grande lame, un aileron à l'arrière à commande manuelle, un plancher plat et un immense diffuseur générant 960 kg d'appui à 315 km/h.

Si vous souhaitez ajouter cette voiture à votre collection, il va falloir vous dépêcher car elle ne sera produite qu'à seulement 21 unités. Prévoyez également la somme de 820 000 euros hors taxes. Les livraisons débuteront au second semestre 2023.