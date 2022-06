Entre Audi et Nio, le courant ne passe pas. Le constructeur aux anneaux a intenté un procès au fabricant chinois de voitures électriques pour violation présumée de marque déposée. Audi crie haut et fort que les noms ES6 et ES8 sont trop similaires aux S6 et S8. Les Nio ES6 et ES8 sont des crossovers électriques, tandis que les S6 et S8 sont les versions "sportives" des A6 et A8.

Au moment de la rédaction de cet article, Nio ne vend son ES8 en Europe qu'en Norvège. Cependant, sur son site internet, il indique clairement qu'il projette de le lancer sur le marché allemand lors du quatrième trimestre 2022. Cela ne devrait intervenir qu'après le lancement de sa berline ET7.

Nio ET7 NIO ES8

D'après le journal allemand Handelsblatt, Nio aurait déjà retiré les noms ES6 et ES8 depuis la plainte d'Audi. Nio exposerait ses crossovers ES6 et ES8 lors des salons sans afficher de noms. Après l'Allemagne, il espère s'attaquer à d'autres pays européens, dont la Suède, le Danemark et les Pays-Bas.

De son côté, Audi développe aussi des véhicules électriques. Il lancera prochainement l'A6 e-tron qui concurrencera la Nio ET7. Elle est censée faire ses débuts cette année, elle devrait beaucoup ressembler au concept présenté quelques mois en arrière. La gamme sera complétée en 2024 par l'A6 e-tron Avant, la déclinaison break offrant davantage d'espace dans le coffre.

Contrairement à la majorité des constructeurs de voitures électriques, Nio offre la possibilité de remplacer les batteries au lieu de les charger. Cette opération nécessite beaucoup moins de temps, puisqu'il suffit de se rendre dans une station pour remplacer la batterie vide par une batterie chargée à bloc. Ces stations existent déjà en Chine, mais elles seront prochainement disponibles en Europe. Pour cela, Nio a signé un accord avec Shell qui se charger de développer le réseau des stations "battery swap" dans le vieux continent.