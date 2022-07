Le retour de Ferrari au Mans se rapproche un peu plus de la réalité. Le mois dernier, le constructeur italien a révélé que la voiture commencerait les essais "dans les semaines à venir".

Et voici que les premières photos et vidéo de la voiture sur la piste d'essai de Ferrari à Fiorano viennent de nous parvenir. Il s'agit de notre premier aperçu complet de la future voiture de course LMH qui conduira Ferrari à sa première participation en championnat du monde d'endurance FIA depuis 50 ans.

Ferrari a évidemment recouvert la voiture de course d'un camouflage intégral, qui masque les détails de style de la voiture. Cependant, il y a certains aspects du design qu'aucun camouflage ne peut dissimuler, comme son aileron arrière gigantesque. On peut également voir la prise d'air montée sur le toit et la partie avant en forme de lame qui surplombe une grande ouverture. Les passages de roues sont également très imposants dans le volume général de la voiture, qui paraît du coup très basse avec des roues presque plus hautes que le reste de la caisse.

Galerie: Ferrari Le Mans Hypercar

6 Photos

Ferrari ne retournera pas au Mans avant l'année prochaine, ce qui donne au constructeur tout le temps nécessaire pour tester et perfectionner sa voiture de course. Ce n'est que le début du développement, qui se passera sans doute autant voire plus dans le garage que sur la piste.

Ferrari a également présenté la voiture de course de manière plus officielle avec un teaser, en la montrant dans un reflet illuminé, mais rien que les photos espions ne révèlent pas. La voiture semble longue et basse, et l'on voit très bien également l'énorme aileron. Nous ne savons pas ce que Ferrari utilisera pour propulser le nouveau bolide, mais on entend bien le son à l'échappement dans la vidéo et il faut bien avouer que c'est plutôt jouissif !

Lorsque Ferrari reviendra au WEC l'année prochaine, elle sera confrontée à plusieurs concurrents grâce à une collaboration entre l'ACO, la FIA et l'IMSA sur les règles des classes LMH et LMDh. Cela permettra aux deux classes, que l'IMSA considère comme une seule appelée GTP, de s'affronter en Europe. Cadillac, Porsche, Acura et d'autres engagent des voitures LMDh, tandis que Ferrari, Toyota et Peugeot préparent des voitures LMH. Le Mans de l'année prochaine promet d'être riche en émotions.