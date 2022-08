Les plans d'entreprise d'Elon Musk ne respectent guère le calendrier prévu, mais force est de constater qu'une fois mis en œuvre, ils parviennent à rattraper le temps perdu, car les voitures électriques de Tesla atteignant le sommet des ventes.

C'est ce qui s'est passé avec la Model 3, et c'est aussi ce qui se passe maintenant avec le Model Y, capable - selon Automotive News - de prendre la première place des SUV premium de taille moyenne les plus vendus en Europe au cours des six premiers mois de 2022.

Ce modèle est capable d'enregistrer 41 851 immatriculations, le plaçant devant des monstres sacrés comme le Mercedes GLC et le BMW X3, respectivement deuxième et troisième SUV premium les plus vendus sur le Vieux Continent avec 40 554 et 31 138 unités. Tout cela en proposant uniquement et exclusivement des moteurs 100% électriques.

L'électricité anime également l'Audi Q4 e-tron, septième au classement avec 11 182 unités vendues entre janvier et juin 2022. Le SUV de Musk représente en fait la moitié des immatriculations de véhicules électriques en Europe, tandis qu'Audi, avec le Q4 susmentionné et le plus grand e-tron (en versions normale et Sportback), représente un tiers avec un total de 30 612 voitures vendues.

Quelle est la popularité de l'électrique ?

L'électrique est le grand protagoniste du segment, avec 32 % des ventes aux côtés du diesel, tandis que les motorisations hybrides rechargeables ont conquis 19 % des automobilistes, laissant l'essence à 15 %.

Tesla Model Y

Entre Berlin et Shanghai

Une grande partie du crédit du succès du Tesla Model Y revient sans aucun doute à la Gigafactory de Berlin, où le SUV américain de taille moyenne a trouvé un foyer et a vu sa production augmenter progressivement pour atteindre un total de trois équipes pour une production 24/7, avec 1 000 unités produites par semaine et un objectif de 5 000 unités d'ici la fin de 2022. Mais ce n'est pas tout, car l'année 2023 pourrait se terminer avec un taux de 10 000 "unités" produites par jour.

Mercedes GLC BMW X3

Il convient toutefois de noter que, selon les informations publiées par l'analyste de marché Matthias Schmidt, seuls 20 % des Model Y circulant en Europe proviennent de Berlin, le reste étant "fabriqué à Shanghai".

Une croissance importante pour satisfaire une demande tout aussi importante qui, si elle suivait le rythme actuel, ferait de la Model Y la voiture premium la plus vendue en Europe d'ici fin 2022. En fait, le SUV électrique pourrait dépasser l'Audi A3, qui est en tête du classement avec 51 994 unités vendues entre janvier et juin.

Audi A3 Sportback

Les 10 SUV premium les plus vendus en Europe au premier semestre 2022