Ce n'est un secret pour personne, nous aimons les breaks ici à Motor1. Et si vous voulez notre avis, l'un des breaks les plus attachants jamais fabriqués est la BMW Série 3 E30 - la première Série 3 à recevoir ce type de carrosserie. Mais qu'est-ce qui est mieux qu'une E30 Touring ? Une E30 Touring avec une remorque assortie, bien sûr.

La police de Hagen s'est semble être du même avis que nous, même si elle s'est un peu interrogée en arrêtant cette BMW Série 3 de deuxième génération à un point de contrôle pour sa campagne de sécurité. Après une inspection minutieuse, le véhicule était en bon état et sûr, mais il a attiré l'attention des autorités en raison de son apparence étrange. À tel point que le département de police de Hagen a publié le véhicule sur sa page Facebook avec les mots "Kurioser Wohnanhänger" que l'on pourrait traduire par "étrange remorque".

Le message sur les réseaux sociaux était accompagné d'une légende en allemand qui se traduit approximativement par :

On ne voit pas quelque chose comme ça tous les jours dans un contrôle : nous avons remarqué cette remorque artisanale à l'un de nos points de contrôle de la campagne #safeonvacation. Nous avons regardé de plus près et tout allait bien. D'ailleurs, le matelas de la remorque avait l'air très confortable. Nous avons souhaité au conducteur un bon voyage et de bonnes vacances !

Quoi qu'il y ait eu à l'intérieur de cette remorque, elle avait l'air confortable et attirante, selon le service de police.

Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas seulement d'un break Série 3 tronqué transformé en remorque. Il s'agit en fait de deux arrières de BMW E30, chacun avec son essieu, dans des directions opposées et soudées ensemble au milieu. Et oui, la remorque est assortie au véhicule qui la tracte, y compris la couleur de la peinture et les jantes, ce qui ajoute au caractère unique de l'équipage.

Cette étrange remorque est très probablement faite maison et l'on ne peut que féliciter la personne qui l'a imaginée et réalisée.