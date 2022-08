Koenigsegg a un nouveau modèle à nous présenter. Il a été annoncé auparavant via un teaser, et s'apprête à le dévoiler aujourd'hui, le vendredi 19 août 2022 à 18 h 00. Le constructeur suédois n'a pas donné plus de détails, il a simplement déclaré que ce modèle avait "des performances ultimes grâce à une ingénierie intelligente et un design optimal".

Nos collègues de Motor1 USA pensent que ce modèle a été développé en partenariat avec le concessionnaire suisse Carage. Les rumeurs indiquent qu'il pourrait porter le nom "CC12", et à en croire cette seule image, la silhouette de ce mystérieux modèle rappelle celle des toutes premières Koenigsegg que sont les CCR et CCX.

La description de la vidéo de présentation indique que ce modèle sera "le dernier membre de la famille". Cette Koenigsegg pourrait donc, comme toutes les autres, être produite en série très limitée et vendue à plusieurs millions d'euros. Les bruits de couloir évoquent une production limitée à seulement 50 exemplaires. D'autres pensent que ce sera la Koenigsegg d'entrée de gamme, quoi qu'il en soit, elle ne sera pas aussi rapide que la Jesko Absolut qui vise à rouler à la vitesse folle de 500 km/h.

Les rumeurs sont nombreuses, des personnes pensent qu'il s'agit d'une édition spéciale pour célébrer le 50e anniversaire du fondateur de la marque, Christian von Koenigsegg. Elle développerait 1300 ch et pèserait seulement 1300 kg.

On rappelle qu'en 2022, Koenigsegg fêtera le 20e anniversaire de la première livraison de la CC8S (2002-2004). Ce modèle pourrait donc s'en inspirer, ou tout simplement, rendre hommage à la première hypercar produite et commercialisée par la marque.

En l'absence d'annonce officielle, nous ne pouvons pas confirmer ses informations, rendez-vous aujourd'hui à 18 h 00 pour la découvrir sous la lumière du jour.