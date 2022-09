Il y a des réglages européens de voitures européennes, il y a des réglages américains de voitures européennes et oui, il y a aussi des réglages européens de voitures américaines.

Et c'est précisément le cas de la Dodge Challenger mise au point par Autoservice Kurtz, une société allemande active dans le domaine des préparations de voitures, qui a créé l'une des muscle cars les plus larges qui soient.

Kit à boulonner

Il s'agit ici d'un kit baptisé Shirokai à boulonner sur la voiture, qui rend le coupé américain plus large que jamais. Mais c'était une modification nécessaire pour loger les roues de 21 pouces tout aussi grandes avec des pneus Michelin 305/30 R21 dans les énormes passages de roue.

En parlant précisément des passages de roues, les élargissements en plastique peints et rivetés (à la manière américaine) augmentent les dimensions du coupé Dodge de 26 cm au-delà des rétroviseurs, un fait pertinent pour tous les amateurs du genre.

En plus des modifications latérales, les techniciens d'Autoservice Kurtz ont également un diffuseur arrière signé Prior Design, un nouveau spoiler et un splitter en bas et d'autres petits composants en haut de la carrosserie. La peinture reçoit une finition mate couleur une Obsidian Black.

À noter que si la voiture paraît très basse, une suspension pneumatique permet de la ramener à hauteur raisonnable sur le route sans craindre de laisser un pare-chocs.

Pas de V8

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette Challenger a été construite à partir d'un modèle SXT, donc non pas équipée de l'emblématique V8 Hemi auquel nous avons dit adieu ces dernières semaines, mais du V6 Pentastar 3.6, modifié au niveau de l'admission, de l'échappement et du calculateur pour l'occasion.

Les prix et la disponibilité, notamment en Europe, n'ont pas encore été communiqués pour ce kit de carrosserie complet particulier. Ce qui est certain, c'est que sur le Vieux Continent, vous devrez d'abord vous procurer une Challenger à laquelle vous pourrez l'appliquer, une tâche qui n'est pas difficile mais pas facile non plus.