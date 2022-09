Tous les constructeurs de prestige, ou presque, proposent un SUV et s'apprêtent à passer à l'électrique. Même Ferrari est sur le point de dévoiler son premier SUV, le Purosangue, le 13 septembre prochain. McLaren, qui a longtemps refusé de lancer un crossover, se dit intéressé par ce segment de marché depuis l'arrivée du nouveau patron Michael Leiters.

Bugatti est l'un des derniers constructeurs à ne vendre aucun SUV, et il n'est pas près de le faire, comme le confirme Mate Rimac, PDG de la société Bugatti-Rimac. Dans une interview accordée au magazine allemand Autobmobilwoche, le jeune patron a déclaré que Bugatti ne prévoit pas de lancer de SUV dans les 10 prochaines années. Il a aussi ajouté que même si les constructeurs sont condamnés à passer au tout électrique, Bugatti ne le fera pas dans la prochaine décennie. Autrement dit, Bugatti se donne encore plusieurs années avant de supprimer complètement le moteur thermique de ses modèles.

Bugatti Mistral Bugatti Mistral

Mate Rimac n'est pas contre l'électrification, bien au contraire, lui qui est derrière la Rimac Nevera, une hypercar 100 % électrique de 1914 ch.

La remplaçante de la Bugatti Chiron est déjà en cours de développement, et comme annoncé précédemment, elle sera fortement électrifiée. En d'autres termes, le moteur W16 sera retiré au profit d'un moteur thermique plus modeste, mais il sera épaulé d'un ou plusieurs moteurs électriques pour développer une puissance délirante. Nous ne savons pas pour le moment quel moteur se logera à l'arrière de la prochaine Bugatti. Peut-être que le V12 électrifié de la prochaine Lamborghini sera l'heureux élu.