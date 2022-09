Contrairement à la M3, la BMW M4 n'a jamais existé en version pick-up. Bien que le constructeur de Munich ait présenté des prototypes de M3 pick-up par le passé, il n'a jamais vraiment eu l'intention de les commercialiser ni de les produire en petite série. La BMW M4 ne devrait pas non plus avoir de benne à l'arrière, mais la société Dinmann a décidé de la créer à partir d'une M4 Coupé.

Sur son compte Instagram, Dinmann fait la promotion de son nouveau projet qui n'est pour le moment pas terminé. Baptisée "BMW M4 Maloo", elle devrait être présentée dans plusieurs semaines au Sema Show de Las Vegas qui ouvrira ses portes du 1 au 4 novembre 2022.

Sur la vidéo, on y découvre une BMW M4 complètement dépouillée avec une partie du toit manquante. Il est curieux de voir que Dinmann a utilisé une M4 Coupé et non Cabriolet pour cette opération. Il aurait pourtant été plus simple de convertir le cabriolet en pick-up.

Le chemin semble encore long avant que ce projet n'aboutisse et ne puisse être présenté en temps et en heure. Mais le préparateur semble confiant, il n'est pas seul à s'être lancé dans un tel projet puisque plusieurs de ses partenaires sont impliqués.

BMW M3 Pick-up (1986) BMW M3 Pick-up (2011)

Comme indiqué en début d'article, BMW a par le passé crée deux pick-ups basés sur deux générations différentes de la M3. On se souvient de la BMW M3 e30 pick-up réalisée dans les années 80 par les apprentis de la marque et qui est restée en service au sein de la société jusqu'en 2011. Un an plus tard, BMW M a envoyé une M3 E92 pick-up sur le Nurburgring. Tout le monde pensait à cette époque que la marque testait une nouvelle déclinaison de sa M3 et qui allait être vendue au public. Il s'est avéré par la suite que ce n'était qu'un poisson d'avril.

10 ans plus tard, Dinmann veut en quelque sorte rendre hommage à ces deux prototypes avec cette M4 Maloo qui sera à ne point douter très désirable. Rendez-vous au mois de novembre prochain pour la découvrir.