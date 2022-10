La Nissan GT-R de dernière génération est sur le marché depuis 2007. C'est d'ailleurs l'un des modèles ayant la plus grande longévité. En 2018, Nissan s'est associé à Italdesign pour créer une édition spéciale sous forme de concept et qui n'allait être produite qu'à quelques dizaines d'exemplaires. La Nissan GT-R50 arbore un design plus moderne et voit sa puissance grimper à 720 ch.

Pour se l'offrir, il fallait avoir les finances solides, car avec un prix de départ de 990 000 €, hors taxes et hors options, cette Nissan GT-R50 n'est certainement pas à la portée de toutes les bourses. Elle devait être produite à seulement 50 unités, mais selon les bruits de couloir, tous les exemplaires prévus n'ont pas été réservés. D'après l'annonce mise en ligne par Legendary Motor Car, seuls 19 exemplaires de la Nissan GT-R50 ont été produits !

Si vous n'avez pas pu inscrire votre nom sur la liste des clients pour diverses raisons, vous pouvez désormais vous offrir l'exemplaire numéro 11 de la Godzilla des temps modernes. Si le prix de vente n'a pas été communiqué par le vendeur, on estime qu'il dépasse largement le million d'euros. Son client initial a coché quelques options comme le gris métallisé avec des inserts rouges à 25 000 euros, ou encore, l'aileron arrière hydraulique à 35 000 €. L'annonce ne précise pas le kilométrage de cet exemplaire, il n'a probablement parcouru que quelques dizaines de kilomètres.

Pour rappel, la Nissan GT-R50 est une Nissan GT-R Nismo modifiée. Elle embarque encore et toujours le moteur V6 VR38DETT de 3,8 litres dont 12 % des pièces ont été nouvellement développées. C'est le cas du turbocompresseur, des pistons, du vilebrequin, des bielles, des injecteurs de carburant, du catalyseur et des arbres à cames.

Les premières livraisons devaient débuter fin 2020, mais le Covid est passé par là. Les clients ont dû attendre fin 2021 pour prendre livraison de leur voiture.